Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség határozata ellentétes az Olimpiai Chartával , véli az orosz elnök.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség határozata ellentétes az Olimpiai Chartával , véli az orosz elnök.\r

","id":"20191210_Putyin_szerint_politikai_megfontolasbol_tiltottak_el_Oroszorszagot_tobb_vilagversenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ef0787-1c70-4437-8504-98d08dcc94b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_Putyin_szerint_politikai_megfontolasbol_tiltottak_el_Oroszorszagot_tobb_vilagversenyrol","timestamp":"2019. december. 10. 05:10","title":"Putyin szerint politikai megfontolásból tiltották el Oroszországot több világversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac24ba-da19-4e5b-b353-d75f3fc528f3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Nem igazán érződött a közelgő brexit szele, azaz a műkereskedelmet érintő esetleges recessziótól való félelem az idei Frieze-en. A négynapos nemzetközi óriásvásár összesítése szerint a rengeteg látogató nemcsak nézelődni ment a Regent’s Parkba, hanem derekasan be is vásároltak – mind a gyűjtők, mind a múzeumok.","shortLead":"Nem igazán érződött a közelgő brexit szele, azaz a műkereskedelmet érintő esetleges recessziótól való félelem az idei...","id":"20191209_Nem_felunk_a_brexittol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dac24ba-da19-4e5b-b353-d75f3fc528f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef260a49-de62-48ac-8bc7-ab4394657fba","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191209_Nem_felunk_a_brexittol","timestamp":"2019. december. 09. 16:22","title":"Nem félünk a brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6dd0a-e419-41fe-9783-13aa3aba415c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","timestamp":"2019. december. 09. 06:41","title":"Eladó egy 7 literes motorral szerelt szuperritka bálna Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f8d4ab-663e-4ac8-8be6-909ea602181d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A több ezres tüntetés végét örökítette meg az Örkény színésze.","shortLead":"A több ezres tüntetés végét örökítette meg az Örkény színésze.","id":"20191209_Megmutatjuk_egy_kepen_mennyien_voltak_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32f8d4ab-663e-4ac8-8be6-909ea602181d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a9cf7-4c19-471e-ab31-d4827f3b4043","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Megmutatjuk_egy_kepen_mennyien_voltak_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2019. december. 09. 21:58","title":"Megmutatjuk egy képen, mennyien voltak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","shortLead":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","id":"20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa2025f-2101-46e0-b65c-f1dc6e38d164","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","timestamp":"2019. december. 09. 09:58","title":"Schilling Árpád: „Eddig is a kultúra volt veszélyben, csak te elfelejtetted ezt szóvá tenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár keletkezett Malajziában. Az egyik csaknem teljesen kiégett.","shortLead":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár...","id":"20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c186b-f784-4cd0-92d1-2aeb5e409f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","timestamp":"2019. december. 09. 09:03","title":"Ezért ne vegyen olcsó mobiltöltőt: egy felrobbant, három ház is kigyulladt miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket az állami intézményekből.","shortLead":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket...","id":"20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149c6437-e706-45c3-ad15-072cb3b4abd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","timestamp":"2019. december. 09. 19:03","title":"Kína hadat üzent az amerikai technológiáknak, mindent tilos használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]