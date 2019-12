Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk üzemanyagtartályát \"fújták\" addig, amíg ki nem pukkadt.","shortLead":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk...","id":"20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38214139-a30e-4dcd-aaa3-761f896050db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","timestamp":"2019. december. 10. 16:03","title":"Addig növelte a nyomást a NASA, míg szét nem durrant a legújabb rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","shortLead":"Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család.","id":"20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092d22c-ee8e-47bd-8852-aaeffcbf5f59","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Az_orkanagymamak_segitik_az_unokaik_eletben_maradasat","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Az orkanagymamák segítik az unokáik életben maradását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált fényfüzérek közt alig akadt, amelyik biztonságos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált...","id":"20191210_64_fele_karacsonyi_fenyfuzert_vizsgaltak_a_hatosagok_csak_8_volt_biztonsagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80686220-2cf9-4efe-8f0f-674591cdcbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_64_fele_karacsonyi_fenyfuzert_vizsgaltak_a_hatosagok_csak_8_volt_biztonsagos","timestamp":"2019. december. 10. 17:17","title":"64 féle karácsonyi fényfüzért vizsgáltak a hatóságok, csak 8 volt biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","shortLead":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","id":"20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f79334-993d-4a45-a3ae-d6e70cc9f0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","timestamp":"2019. december. 10. 21:14","title":"Megbénult Prága, tízezrek követelték Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","shortLead":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","id":"20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d9cf5-de68-49d6-ab0f-7ae2484d58d9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","timestamp":"2019. december. 09. 10:30","title":"Tóta W.: A színház az új CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a72d191-1b9f-4e1a-9519-a80e98b8861d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalmi terve szerint a jövőben a cég okosórája már képes lenne különbséget tenni az edzőtermi és a szabadtéri mozgás között.","shortLead":"Az Apple szabadalmi terve szerint a jövőben a cég okosórája már képes lenne különbséget tenni az edzőtermi és...","id":"20191209_apple_watch_mozgas_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a72d191-1b9f-4e1a-9519-a80e98b8861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b375b8b6-cc6b-4d7f-b6fb-808ad67ebbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_watch_mozgas_szabadalom","timestamp":"2019. december. 09. 11:33","title":"Egy egyszerű képpel magyarázza el az Apple, milyen funkció jöhet az Apple Watch-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett fejlesztő foglalkoztató intézmények termékeit, vagyis fogyatékossággal élő emberek által készített tárgyakat árusító karácsonyi vásár nyílt hétfőn a főigazgatóság budapesti épületében.","shortLead":"A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett fejlesztő foglalkoztató intézmények termékeit, vagyis...","id":"20191209_Rendhagyo_karacsonyi_vasar_nyilt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7561efc-5e9f-4071-95b5-545b3fa53481","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Rendhagyo_karacsonyi_vasar_nyilt_Budapesten","timestamp":"2019. december. 09. 11:07","title":"Rendhagyó karácsonyi vásár nyílt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2","c_author":"","category":"kultura","description":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív (de részben valós karakterekről mintázott) Facebook kommentelők oltják Gretát, és aztán rendszerszintű összefüggésekre is fény derül. Klippremier a hvg.hu-n.","shortLead":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív...","id":"20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3b42-0ef2-46e6-b9b1-e979493f2f74","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","timestamp":"2019. december. 10. 19:08","title":"Greta Thunbergről írt dalt a Bankrupt - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]