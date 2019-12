Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint a Budapesti Közlekedési Központ ráuszította az utasokat a sofőrökre. Arra kérték a járművezetőket, hogy ők is tegyenek bejelentést a BKK-nál, ha atrocitás éri őket.","shortLead":"A szakszervezet szerint a Budapesti Közlekedési Központ ráuszította az utasokat a sofőrökre. Arra kérték...","id":"20191210_Nekiment_a_BKVs_soforok_szakszervezete_a_BKKnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8d57a3-4411-4621-9fbc-1c47603e3d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Nekiment_a_BKVs_soforok_szakszervezete_a_BKKnak","timestamp":"2019. december. 10. 20:48","title":"Nekiment az Egységes Közlekedési Szakszervezet a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","shortLead":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","id":"20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b11cb-69b9-49b6-bf25-03ba4ab8375b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","timestamp":"2019. december. 11. 05:53","title":"Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Büntethetik az emberi jogok megsértőit, kevesebb magyar céget aggaszt a korrupció, indul a hajsza a mamutagyar után. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Büntethetik az emberi jogok megsértőit, kevesebb magyar céget aggaszt a korrupció, indul a hajsza a mamutagyar után...","id":"20191210_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb399344-dbf7-4e12-8df4-b3d09b461568","keywords":null,"link":"/360/20191210_Radar360","timestamp":"2019. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Szabad színházakért tüntettek, ellenzéki városok szövetkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felhasználók több mint harmada mobilnetet használ.","shortLead":"A felhasználók több mint harmada mobilnetet használ.","id":"20191210_Tizmillional_is_tobb_internetelofizetes_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de03d73-c7fe-4708-a002-f6796e9c4068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_Tizmillional_is_tobb_internetelofizetes_van_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 10. 06:13","title":"Tízmilliónál is több internetelőfizetés van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","shortLead":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","id":"20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d5927-2d5e-41dd-b126-a210eeeed475","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. december. 10. 09:33","title":"Több készülékéről is leváltja az Androidot a Huawei jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar, cseh és lengyel vétó miatt bukott el korábban a terv, hogy az EU 2050-ra klímasemleges legyen. Több szervezet most arra kérik az érintetteket, hogy a következő szavazásnál legyenek észnél.","shortLead":"Magyar, cseh és lengyel vétó miatt bukott el korábban a terv, hogy az EU 2050-ra klímasemleges legyen. Több szervezet...","id":"20191209_orban_viktor_klimavaltozas_karbonsemlegesseg_2050","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8580b4e-c7e9-4d2f-b3d3-9c22ee1f64b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_orban_viktor_klimavaltozas_karbonsemlegesseg_2050","timestamp":"2019. december. 09. 20:03","title":"Levélben kérik Orbántól, hogy vegye végre komolyan a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről. Cikkünkben 11 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről...","id":"20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfa4f46-47e1-4253-8640-784e77b32a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"11 inspiráló gondolat Michelle Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]