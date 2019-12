Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lengyelország egyelőre felmentést kapott. Nincs megegyezés a 2020 utáni uniós költségvetésről. ","shortLead":"Lengyelország egyelőre felmentést kapott. Nincs megegyezés a 2020 utáni uniós költségvetésről. ","id":"20191213_Orban_Viktor_engedett_megallapodtak_az_EU_vezetoi_a_klimacelokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838b100-3aac-4ed1-a72e-270c4030120d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191213_Orban_Viktor_engedett_megallapodtak_az_EU_vezetoi_a_klimacelokrol","timestamp":"2019. december. 13. 01:37","title":"Orbán Viktor engedett: megállapodtak az EU vezetői a klímacélokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","shortLead":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","id":"20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8de74d-9d58-40f3-8b03-f87fcf4fbee8","keywords":null,"link":"/elet/20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a30015-4ff4-4ad6-b627-948f354e2065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök négy feltétele közül három teljesült, a negyedik még nyitott kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök négy feltétele közül három teljesült, a negyedik még nyitott kérdés.","id":"20191213_Orban_az_EUcsucsrol_nem_gyoztunk_de_eselyt_teremtettunk_a_gyozelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a30015-4ff4-4ad6-b627-948f354e2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a2c0a-86db-4222-a7b7-8631ac946bec","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Orban_az_EUcsucsrol_nem_gyoztunk_de_eselyt_teremtettunk_a_gyozelemre","timestamp":"2019. december. 13. 12:05","title":"Orbán az EU-csúcsról: Nem győztünk, de esélyt teremtettünk a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","shortLead":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","id":"20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5822cfc-7a50-416e-b16c-824a66ca15c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","timestamp":"2019. december. 12. 21:05","title":"Két gyermek megsérült egy teherautóról leeső pótkerék miatt Nagyoroszinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","shortLead":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","id":"20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095dfcb4-61a2-49ea-a23a-bbe5ee8ee7c4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","timestamp":"2019. december. 12. 11:41","title":"Emlékszik a kétfarkú kiskutyára? Otthonra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek Kairótól nyugatra, a gízai piramisok szomszédságában – jelentette be a héten az észak-afrikai ország régészeti minisztériuma.","shortLead":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek...","id":"20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6e9704-e626-4768-92f0-34cd8b4c58ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","timestamp":"2019. december. 13. 18:03","title":"Megtalálták a 3300 éve élt, legendás II. Ramszesz fáraó 105 centis szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját tevékenységéről még a jogszabályban előírt információkat sem hozza nyilvánosságra.","shortLead":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját...","id":"20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db88f4-3f34-469c-b245-18aa7eadeb54","keywords":null,"link":"/360/20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","timestamp":"2019. december. 12. 06:30","title":"Mindenkiről mindent tudnak: 50 milliárd mobiladatot vett meg a turisztikai ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]