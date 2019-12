Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétből hatan elmennek, így szinte lehetetlen megszervezni az ügyeleteket.","shortLead":"Hétből hatan elmennek, így szinte lehetetlen megszervezni az ügyeleteket.","id":"20191216_Egy_hijan_az_osszes_sebesz_felmondott_a_Jahn_Ferenc_Korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f6a00-2295-4dfa-a974-8ae45e2f379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_hijan_az_osszes_sebesz_felmondott_a_Jahn_Ferenc_Korhazban","timestamp":"2019. december. 16. 07:43","title":"Egy híján az összes sebész felmondott a Jahn Ferenc Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén dupla teltházas Aréna-koncertet adott az énekes, aki az Elhiszem című dalát saját lányával közösen énekelte.\r

\r

","shortLead":"Hétvégén dupla teltházas Aréna-koncertet adott az énekes, aki az Elhiszem című dalát saját lányával közösen...","id":"20191216_Igy_enekelt_Akos_a_17_eves_lanyaval_az_Arenaban_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d683d-caca-4ce6-900f-025d38d24115","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Igy_enekelt_Akos_a_17_eves_lanyaval_az_Arenaban_video","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Így énekelt Ákos a 17 éves lányával az Arénában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Bakizott\" a Samsung elnöke, amikor egymillió eladott Galaxy Foldról beszélt.","shortLead":"\"Bakizott\" a Samsung elnöke, amikor egymillió eladott Galaxy Foldról beszélt.","id":"20191216_samsung_galaxy_fold_1_millio_eladas_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4738fc1-68d3-4dc3-ada6-424ef0dc9124","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_samsung_galaxy_fold_1_millio_eladas_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. december. 16. 10:33","title":"Cáfol a Samsung: bakizott az elnök, valójában mégsem adtak el 1 millió összehajtható telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, amelyek – ha valódiak – megmenthetik Trumpot az alkotmányos vádemeléstől, és véget vethetnek Joe Biden demokrata párti elnökjelölt politikai pályafutásának.","shortLead":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald...","id":"20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e64d5f-3177-4efb-94e5-037da20fc8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","timestamp":"2019. december. 17. 17:40","title":"Giuliani állítja, Budapesten, Bécsben és Kijevben sorsdöntő bizonyítékokat gyűjtött Trump védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","shortLead":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","id":"20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0749a002-d49b-43b3-9fbd-ed75e40d5e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","timestamp":"2019. december. 16. 09:21","title":"Suzuki: hibrid lesz a Swift Sport, a Vitara és az SX4 S-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","shortLead":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","id":"20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6b416d-2ba8-42de-ad3b-e29e6c85339d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. december. 17. 07:24","title":"Akár 20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – fel a kérdést a Nane Egyesült szakértője a győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Kiderült ugyanis: jó magaviselet miatt szeptemberben szabadult a börtönből az a férfi, aki vasárnap megölte nevelt lányát és 10 éves kisfiát Győrben. A férfi azért ült börtönben, mert féltékenységből meg akarta ölni a gyerekei anyját. ","shortLead":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – fel...","id":"20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc119890-d5c3-4c16-b7f8-c837b21a22a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","timestamp":"2019. december. 16. 16:00","title":"A bírósági szakértő fél éve írásba adta: minden rendben az apával, aki most megölte gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]