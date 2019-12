Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b680618c-0b19-448f-a185-711761249544","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","shortLead":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","id":"20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b680618c-0b19-448f-a185-711761249544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e195124-35aa-4e69-8eab-c12a7d9c35a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","timestamp":"2019. december. 16. 11:45","title":"Újabb részletek derültek ki a győri gyerekgyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban, hogy megcélozza Romániát.","shortLead":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban...","id":"20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac23c9d-669f-4a7c-ba23-0de0eaa9e083","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 17. 15:18","title":"Hiányzó kerékkel repesztett egy kamion az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



","shortLead":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



","id":"20191216_Meghalt_Benko_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d768b-916e-4d9a-9d67-edb1b1b22982","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Meghalt_Benko_Daniel","timestamp":"2019. december. 16. 09:05","title":"Meghalt Benkő Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű exobolygó és csillaga hivatalosan is magyar nevet kapott. ","shortLead":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű...","id":"20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf16138-d707-4021-9ef6-45dc707ec8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","timestamp":"2019. december. 17. 16:21","title":"Már Hunor és Magor is ott van a Herkules csillagképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b25799-c623-404c-a47c-51fdff9a112d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Star Wars IX. rendezője is csatlakozott ahhoz a Fortnite-eseményhez, amely a hétvégén zajlott le. A filmes nem érkezett üres kézzel.","shortLead":"A Star Wars IX. rendezője is csatlakozott ahhoz a Fortnite-eseményhez, amely a hétvégén zajlott le. A filmes nem...","id":"20191216_jj_abrams_fortnite_star_wars_9_skywalker_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b25799-c623-404c-a47c-51fdff9a112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30670972-7409-4487-9df4-bcf7ed551b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_jj_abrams_fortnite_star_wars_9_skywalker_kora","timestamp":"2019. december. 16. 14:03","title":"J.J. Abrams megjelent a Fortnite-ban és mutatott egy részletet a Skywalker korából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","shortLead":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","id":"20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547ac91-b399-4db3-a81b-94fe171c1f10","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. december. 16. 06:18","title":"Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott valami.","shortLead":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott...","id":"20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74656f0f-c10f-45d8-9d5e-2f6a53e56596","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 17. 11:15","title":"Kunetz Zsombor: Négyből csak egy sürgősségi fogad többszörösen sérült betegeket ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak közöttük olyanok is, amelyek esetében hirtelen nem is érteni, mire föl jogosultak állami pénzre.","shortLead":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak...","id":"20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9afabd2-9537-4151-9382-3e4f4ad9dc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","timestamp":"2019. december. 17. 10:41","title":"Újságárusnak és személyi edzőnek is jutott az állam kultúrtámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]