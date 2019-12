Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű exobolygó és csillaga hivatalosan is magyar nevet kapott. ","shortLead":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű...","id":"20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf16138-d707-4021-9ef6-45dc707ec8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","timestamp":"2019. december. 17. 16:21","title":"Már Hunor és Magor is ott van a Herkules csillagképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályán tett feljelentést. ","shortLead":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni...","id":"201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a0b21-e695-4b4a-98df-1852995ca5f8","keywords":null,"link":"/itthon/201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","timestamp":"2019. december. 18. 12:34","title":" Hadházy szerint milliókért tartottak álképzéseket, a rendőrség szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","shortLead":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","id":"20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac7643-fda3-4da9-9771-cc3239e26de8","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","timestamp":"2019. december. 18. 07:47","title":"Szlovák másodosztályú focicsapat került magyar kézbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megért a módosított menetrend, az utasoknak egy rossz szavuk sem lehet.","shortLead":"Mindent megért a módosított menetrend, az utasoknak egy rossz szavuk sem lehet.","id":"20191217_intercity_szeged_mav_vasuti_menetrend_2019_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e71e0-55ff-4163-87d4-d52dfea9c819","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_intercity_szeged_mav_vasuti_menetrend_2019_2020","timestamp":"2019. december. 17. 07:01","title":"Siker: 25 percet késett az első gyorsított szegedi InterCity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos mérföldkőként tálalja egyik újdonságát az Instagram, azt viszont már nem reklámozzák, hogy van egy réteg, amelyik mindennél többet nyer vele.","shortLead":"Fontos mérföldkőként tálalja egyik újdonságát az Instagram, azt viszont már nem reklámozzák, hogy van egy réteg...","id":"20191217_instagram_fact_checker_tenyek_ellenorzese_politikusok_hazugsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee21e0f-1652-4683-af48-aeeb631f2dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_instagram_fact_checker_tenyek_ellenorzese_politikusok_hazugsag","timestamp":"2019. december. 17. 11:40","title":"A politikusoknak mostantól az Instagramon is mindent szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad9f195-0749-489d-98a6-67256021cc00","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Bodocs_Tibor_ugy_kiosztja_a_pinterbelakat_hogy_arra_Szentesi_Zoldi_Laszlo_is_csak_csettinteni_tud","timestamp":"2019. december. 18. 15:42","title":"Bödőcs Tibor úgy kiosztja a pintérbélákat, hogy arra Szentesi Zöldi László is csak csettinteni tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit rejtélyes, igencsak szűkszavú bejelentés kísér a Twitteren.","shortLead":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit...","id":"20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090656cc-f960-41f7-908d-299832d0b49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","timestamp":"2019. december. 17. 13:03","title":"Rejtélyes bejelentés: mire készülhet a OnePlus a CES-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]