[{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor. A HVG-nek adott interjúban a lelkész beszél Orbánnal való megismerkedéséről, az SZDSZ-ről, és az egyházak helyzetéről is. \r

","shortLead":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor...","id":"20191218_Ivanyi_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bbf35-d944-4026-a6cc-e3e353217677","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_interju","timestamp":"2019. december. 20. 07:00","title":"Iványi: Ha Hitler rothadt alma, Orbán dohos mogyoró, de egyik sem való a karácsonyi kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","shortLead":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","id":"20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a62fe-6bbe-4e4f-802d-702c970d5de0","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. december. 20. 07:29","title":"850 milliót hajtana be Simonkától az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2154fcea-43d3-45c6-8ce5-a6f4a7b8f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van érvényben a 74106-os úton.","shortLead":"Teljes útlezárás van érvényben a 74106-os úton.","id":"20191220_Fanak_csapodott_egy_auto_Zalaegerszegnel_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2154fcea-43d3-45c6-8ce5-a6f4a7b8f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd6a146-1cfc-4b60-9fb7-a1b00c21993e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Fanak_csapodott_egy_auto_Zalaegerszegnel_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. december. 20. 17:51","title":"Fának csapódott egy autó Zalaegerszegnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919e4b2a-5012-4660-9f3c-dc796a221b41","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szívizomgyulladás miatt határozatlan időre harcképtelenné vált az Ajax holland válogatott labdarúgója.","shortLead":"Szívizomgyulladás miatt határozatlan időre harcképtelenné vált az Ajax holland válogatott labdarúgója.","id":"20191221_Defibrillatort_ultettek_Daley_Blindbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919e4b2a-5012-4660-9f3c-dc796a221b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7615d82-bae8-4cdf-985a-fea30547d5d5","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Defibrillatort_ultettek_Daley_Blindbe","timestamp":"2019. december. 21. 16:21","title":"Defibrillátort ültettek Daley Blindbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég bírósághoz fordul a GVH döntése ellen.","shortLead":"A cég bírósághoz fordul a GVH döntése ellen.","id":"20191220_18_milliardra_birsagoltak_a_Telenort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838a23b-9287-47b6-8c6f-a2c0c05b4506","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_18_milliardra_birsagoltak_a_Telenort","timestamp":"2019. december. 20. 12:45","title":"1,8 milliárdra bírságolták a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","shortLead":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","id":"20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c0eba-a9a9-49ed-abef-a0d1e3323a31","keywords":null,"link":"/elet/20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"30 éves korában meghalt Mama Cax modell, aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók legalább nem tartanak a helyzet romlásától.","shortLead":"A fogyasztók legalább nem tartanak a helyzet romlásától.","id":"20191220_gki_bizalmi_index_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131d6d4-65b0-4663-a664-91ea9849fffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_gki_bizalmi_index_december","timestamp":"2019. december. 20. 06:17","title":"Három éve nem voltak ennyire borúlátóak a magyar gazdaság szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a060eeea-3365-4f84-aa89-35c4bef17119","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek vörös festékkel tiltakoztak az azonos nemű párok gyereknevelése ellen.","shortLead":"Ismeretlenek vörös festékkel tiltakoztak az azonos nemű párok gyereknevelése ellen.","id":"20191219_Festekkel_ontottek_le_a_Hatter_Tarsasag_melegbarat_plakatjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a060eeea-3365-4f84-aa89-35c4bef17119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e86ff2-e1e2-4cfb-af65-d40402aeeb44","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Festekkel_ontottek_le_a_Hatter_Tarsasag_melegbarat_plakatjat","timestamp":"2019. december. 19. 19:32","title":"Festékkel öntötték le a Háttér Társaság melegbarát plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]