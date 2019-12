Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Pénteken összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96...","id":"20191221_Hirhedt_amerikai_bunbanda_majd_szaz_tagjat_vettek_orizetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe13aa-db40-41f0-aee3-7c441e28fbe2","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hirhedt_amerikai_bunbanda_majd_szaz_tagjat_vettek_orizetbe","timestamp":"2019. december. 21. 08:27","title":"Hírhedt amerikai bűnbanda majd száz tagját vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]