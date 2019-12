Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET legfrissebb jelentése alapján. Az elemzés szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás ráirányítja a figyelmet a választások megzavarására és manipulációjára irányuló kísérletekre is, amelyek szinte biztosra vehetők a jövő évi voksoláson.","shortLead":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET...","id":"20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4486ceff-30ab-4818-bf6d-8c92aafa9fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","timestamp":"2019. december. 21. 08:17","title":"Van mitől félni: tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142b87de-aea1-48be-a661-92be1e892c42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret vasárnap, alig másfél hónappal a csúcsokat döntögető áradás után; ítéletidő tombol egész Olaszországban, Nápolyban egy 62 éves marokkói férfi életét veszítette, amikor rázuhant a heves szélben egy kidőlt fa.","shortLead":"Ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret vasárnap, alig másfél hónappal a csúcsokat döntögető áradás után...","id":"20191222_24_ora_alatt_egy_metert_emelkedett_a_Po_vizszintje__Iteletido_tombol_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142b87de-aea1-48be-a661-92be1e892c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7cbc7-8cf9-4713-9160-dadda74f1073","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_24_ora_alatt_egy_metert_emelkedett_a_Po_vizszintje__Iteletido_tombol_Olaszorszagban","timestamp":"2019. december. 22. 18:19","title":"24 óra alatt egy métert emelkedett a Pó vízszintje - Ítéletidő tombol Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök péntek este aláírta azt a rekordösszegű védelmi költségvetési törvényt, amely a többi között anyagi keretet biztosít az űrhaderő létrehozására és szankcionálja az Európába irányuló két új gázvezeték építésében, az Északi Áramlat 2-ben és a Török Áramlatban résztvevőket.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök péntek este aláírta azt a rekordösszegű védelmi költségvetési törvényt, amely a többi...","id":"20191221_Urhadero_a_rekordosszegu_amerikai_vedelmi_koltsegvetesi_torvenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4b172e-3522-4b9f-b4bd-e0a5f85a0372","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Urhadero_a_rekordosszegu_amerikai_vedelmi_koltsegvetesi_torvenyben","timestamp":"2019. december. 21. 09:21","title":"Űrhaderő a rekordösszegű amerikai védelmi költségvetési törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült a kocsiból.","shortLead":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült...","id":"20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37df11cd-8718-4c13-b370-a3933f54e7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","timestamp":"2019. december. 22. 06:41","title":"8,3 milliárd forintért kínálják ezt az abszolút unikum SS Jaguart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyolcnapos hanuka vagy hanukka az egyik legnagyobb zsidó ünnep, amelyen a hívők a jeruzsálemi Templom újbóli felszentelésére emlékeznek. Az örömünnep, a vallási és a fizikai szabadság, valamint a fény ünnepe a zsidó naptár szerint kiszlév hó 25-től tévét hó 2-ig tart, azaz a Gergely-naptár szerint idén december 23. és 30. között lesz, az első gyertyát az ünnep előestéjén, december 22-én gyújtják meg. ","shortLead":"A nyolcnapos hanuka vagy hanukka az egyik legnagyobb zsidó ünnep, amelyen a hívők a jeruzsálemi Templom újbóli...","id":"20191221_Iden_hetfon_kezdodik_a_hanuka_Az_elso_gyertyat_holnap_este_gyujtjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff6906a-0582-49f7-915a-6c62b0c69e02","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Iden_hetfon_kezdodik_a_hanuka_Az_elso_gyertyat_holnap_este_gyujtjak","timestamp":"2019. december. 21. 09:03","title":"Idén hétfőn kezdődik a hanuka. Az első gyertyát holnap este gyújtják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e39c9a-9293-4739-98e0-8afb6f2744d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viszonylag szerencsésen végződött két luxushajó ütközése a Karib-tengeren, hatan könnyebben megsérültek, a hatalmas járművek nem szenvedtek olyan károsodást, amely akadályozná a működésüket.","shortLead":"Viszonylag szerencsésen végződött két luxushajó ütközése a Karib-tengeren, hatan könnyebben megsérültek, a hatalmas...","id":"20191221_Ket_orias_luxushajo_utkozott_hatan_serultek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e39c9a-9293-4739-98e0-8afb6f2744d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b007e15c-4174-4180-9b63-9eec539c3085","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Ket_orias_luxushajo_utkozott_hatan_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 21. 09:58","title":"Videón két óriás luxushajó látványos ütközése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt firtató benchmark vizsgálatok. A legutóbbi sem hozott váratlan eredményt.","shortLead":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt...","id":"20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953e7e7-e068-4829-94bf-1277d0c096ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","timestamp":"2019. december. 21. 14:03","title":"Összeengedték az új androidos szuperlapkát az Apple A13 Bionic chipjével – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal.","shortLead":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást...","id":"20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd27ad3-5ff9-4502-9287-5e5c6767c4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","timestamp":"2019. december. 22. 21:24","title":"Katonai együttműködésről állapodott meg Törökország és Líbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]