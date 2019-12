Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriásit harapott a cápa a szörfösből.","shortLead":"Óriásit harapott a cápa a szörfösből.","id":"20191222_Sulyos_capatamadas_ert_egy_kaliforniai_szorfost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d22294-2b38-4fa4-b29c-ef3d92dcf518","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Sulyos_capatamadas_ert_egy_kaliforniai_szorfost","timestamp":"2019. december. 22. 21:45","title":"Súlyos cápatámadás ért egy kaliforniai szörföst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forint sérelemdíj is jár neki.","shortLead":"Kétmillió forint sérelemdíj is jár neki.","id":"20191223_Vissza_kell_venni_a_Facebookposztja_miatt_kirugott_ugyeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795234c7-ff9c-4d00-9b69-38204fc35598","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Vissza_kell_venni_a_Facebookposztja_miatt_kirugott_ugyeszt","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Vissza kell venni a Facebook-posztja miatt kirúgott ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg szemét termelődik az ünnepek alatt, ennek kapcsán készült az Őrültech című podcast idei utolsó adása, amelyben a korábban Costa Ricán önkénteskedő Eiler Judit vendégeskedett.","shortLead":"Rengeteg szemét termelődik az ünnepek alatt, ennek kapcsán készült az Őrültech című podcast idei utolsó adása, amelyben...","id":"20191222_karacsony_csomagolas_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653dd4-910e-4055-acb9-3a8ac42d7978","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_karacsony_csomagolas_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. december. 22. 21:33","title":"Podcast: Hogyan lehet környezettudatos a karácsonyi csomagolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","shortLead":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","id":"20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d3426-019c-4e6e-ab08-c356b4c52d21","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","timestamp":"2019. december. 23. 10:30","title":"Donald Trump: Soha nem értettem a szeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","id":"201951_elhunytak_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0522e5-90e4-4081-a814-aec4c0f11a5c","keywords":null,"link":"/360/201951_elhunytak_2019ben","timestamp":"2019. december. 23. 13:00","title":"Idén elment Andy Vajna, Konrád György és Vekerdy Tamás - ők hunytak el 2019-ben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f26076-e2ab-4450-93b0-1e4d5c80842c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hosszúhetényben készült videón jól látható, hogy az ittas sofőrnek a kilincset se volt egyszerű megtalálnia.","shortLead":"A Hosszúhetényben készült videón jól látható, hogy az ittas sofőrnek a kilincset se volt egyszerű megtalálnia.","id":"20191223_ittas_sofor_hosszuheteny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f26076-e2ab-4450-93b0-1e4d5c80842c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b52e99-d0fa-40ae-980b-1420bed57e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_ittas_sofor_hosszuheteny","timestamp":"2019. december. 23. 21:30","title":"Olyan részegen ült autóba, hogy beszélni sem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","shortLead":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","id":"20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a04294c-7ba3-4002-86bc-89610fce7ff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","timestamp":"2019. december. 23. 17:40","title":"Polt Péterék 2,5 milliárd forintot osztottak szét a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","shortLead":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","id":"20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d73dc5-29b5-4c0f-9d9e-eb4192fdf260","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 22. 08:46","title":"Eső és szél igen, hó nem valószínű karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]