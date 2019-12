Inkább vagyok zsidó, mint Soros György - mondta Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyi ügyvédje. New York korábbi polgármestere élesen bírálta Sorost, azt is felhánytorgatta neki, hogy nem jár zsinagógába, nem is igazán zsidó - írja a 24.hu a Guardian cikke alapján.

Jonathan Greenblatt, az antiszemita megnyilvánulások ellen létrehozott amerikai szervezet, az Anti-Defamation League vezetője kiábrándítónak és offenzívnek nevezte Giuliani szavait, amelyek szerinte útmutatást jelentenek a keményvonalas antiszemitáknak és a fehér felsőbbrendűség híveinek. Egyúttal felszólította az elnök ügyvédjét, hogy kérjen bocsánatot és vonja vissza szavait.

Soros a Trump ellen előkészített, majd megindított impeachment-eljárás, azaz alkormányos vádemelési eljárás miatt került az elnök környezetének látókörébe. Giuliani meggyőződése ugyanis, hogy az ukrajnai Trump-botrány vizsgálatakor az elnök ellen valló, Marie Yovanovitchot, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai nagykövetét maga Soros irányítja a háttérből.

Az impeachment-eljárást előkészítő meghallgatások során többen úgy vallottak, hogy Giuliani amolyan párhuzamos és nem hivatalos diplomáciai tevékenységet folytatott Ukrajnában az elnök megbízása alapján. Trumpot többek közt azzal vádolják, hogy visszaélt hivatali hatalmával, pozícióját arra használta fel, hogy rávegyen egy külföldi kormányt (az ukránt): indítson vizsgálatot belföldi politikai riválisával, Joe Bidennel és fiával kapcsolatban.