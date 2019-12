Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3","c_author":"CsH - CzF - VÉ","category":"kultura","description":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból a sorozatokból, amelyek ünnepi epizódokkal is szerettek volna némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. Karácsony másnapján úgysem lehet mást csinálni, mint bedőlni a tévé elé, szubjektív ajánlónkban pedig megmutatjuk kedvenc ünnepi epizódjainkat. ","shortLead":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból...","id":"20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a366447-dc62-40ec-861c-fa91830bdc23","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","timestamp":"2019. december. 25. 17:05","title":"A karácsonyi csodát mindig nagyon kevés választja el a katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","shortLead":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","id":"20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b3fa3-7f83-43b2-8f3b-94b5afa005ef","keywords":null,"link":"/elet/20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","timestamp":"2019. december. 25. 09:21","title":"Vörös lidérc, légzuhatag, naposzlop - itt vannak az év legjobb magyar webkamera-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ügyvédje és ukrajnai intézője betámadta a jobboldal világszerte kedvenc bokszzsákját, Soros Györgyöt.

","shortLead":"Az amerikai elnök ügyvédje és ukrajnai intézője betámadta a jobboldal világszerte kedvenc bokszzsákját, Soros Györgyöt.

","id":"20191225_Trump_ugyvedje_szerint_Soros_Gyorgy_rossz_zsido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bf0d08-3658-406d-a817-0db542c9fcba","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Trump_ugyvedje_szerint_Soros_Gyorgy_rossz_zsido","timestamp":"2019. december. 25. 17:25","title":"Trump ügyvédje szerint Soros György rossz zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni.","shortLead":"A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni.","id":"20191225_valaki_mar_most_arul_egy_meg_el_sem_keszult_mercedes_hiperautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28a1c3-5120-4e99-bb70-77cfc9984102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_valaki_mar_most_arul_egy_meg_el_sem_keszult_mercedes_hiperautot","timestamp":"2019. december. 25. 06:41","title":"Valaki már most árul egy még el sem készült Mercedes hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd6ed6-1bb9-4b2d-a1e2-cff3613a0a86","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Az elmúlt hónapokban nyolc kiváló dokumentumfilmet mutattunk be a hvg360 válogatásában, a doku360-ban. Az első volt a sorban az Osztálytalálkozó, most az ünnepek alatt ingyenesen hozzáférhetővé tesszük a teljes filmet. A cikkben megtalálja a három részt. ","shortLead":"Az elmúlt hónapokban nyolc kiváló dokumentumfilmet mutattunk be a hvg360 válogatásában, a doku360-ban. Az első volt...","id":"20191225_Karacsonyi_ajandek_a_doku360tol_Osztalytalalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbd6ed6-1bb9-4b2d-a1e2-cff3613a0a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020de38c-67c5-4514-a8db-e335d949b57c","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Karacsonyi_ajandek_a_doku360tol_Osztalytalalkozo","timestamp":"2019. december. 25. 11:00","title":"Karácsonyi ajándék a hvg360-tól: Osztálytalálkozó, a teljes film ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban. Sorba vettük, melyek ezek.","shortLead":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban...","id":"20191226_2019_ben_megjelent_okostelefonok_apple_samsung_huawei_ejszakai_mod_fotozas_mobillal_snapdragon_855_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_mate_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc18f05-e32b-4e32-85c7-15276d9a4650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_2019_ben_megjelent_okostelefonok_apple_samsung_huawei_ejszakai_mod_fotozas_mobillal_snapdragon_855_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_mate_x","timestamp":"2019. december. 26. 13:03","title":"Olyan telefonokat láttunk idén, melyeket pár éve még elképzelni sem tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és a keresztény közösségek megújulására szólított fel.","shortLead":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és...","id":"20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7644429-8711-4bea-a8b4-ca11113b4446","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","timestamp":"2019. december. 26. 14:45","title":"A megkövezett Szent Istvánról beszélt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

","shortLead":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

","id":"20191225_Sebastian_Kurz_kipiheni_magat_folytatodnak_a_koalicios_targyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f128a4-528a-4298-969e-6b67eeb2ac27","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Sebastian_Kurz_kipiheni_magat_folytatodnak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2019. december. 25. 12:22","title":"Sebastian Kurz kipiheni magát, folytatódnak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]