[{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i nagykövetséget.","shortLead":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i...","id":"20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc274e9-9146-4cce-96b2-18a5b228e76c","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","timestamp":"2019. december. 25. 07:41","title":"A bolíviai hatóságok szerint egy mexikói nagykövetségen bujkálnak a Morales-kormány körözött tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több hónapban is kevés volt a tartósan megmaradó forró időszak, ezt a sörpiac is megérezte.","shortLead":"Több hónapban is kevés volt a tartósan megmaradó forró időszak, ezt a sörpiac is megérezte.","id":"20191225_Sorszovetseg_visszaesett_a_fogyasztas_csokkent_az_export_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c4c0a-3293-4336-b00e-d0605ef810ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_Sorszovetseg_visszaesett_a_fogyasztas_csokkent_az_export_is","timestamp":"2019. december. 25. 11:21","title":"Sörszövetség: visszaesett a fogyasztás, csökkent az export is idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","shortLead":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","id":"20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b3fa3-7f83-43b2-8f3b-94b5afa005ef","keywords":null,"link":"/elet/20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","timestamp":"2019. december. 25. 09:21","title":"Vörös lidérc, légzuhatag, naposzlop - itt vannak az év legjobb magyar webkamera-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","shortLead":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","id":"20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d7d1b6-1911-402c-9818-99ac364e64b6","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","timestamp":"2019. december. 26. 10:58","title":"Ezúttal a Mikulás a célszemély - humoruknál vannak a román hírszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033c089e-e639-4d91-b243-4b16479cdb1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnyen lehet, hogy nem tudják megmenteni az áprilisban lángba borult templomot.



","shortLead":"Könnyen lehet, hogy nem tudják megmenteni az áprilisban lángba borult templomot.



","id":"20191226_Otven_szazalekos_esely_van_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033c089e-e639-4d91-b243-4b16479cdb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0153ce5-932f-49dc-968c-4eb9beacd74a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Otven_szazalekos_esely_van_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. december. 26. 15:25","title":"Ötven százalékos esély van a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d4d6f-43c0-495b-9c51-31773048eb1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a rendőrökkel szemben sem tanúsított ellenállást.","shortLead":"Még a rendőrökkel szemben sem tanúsított ellenállást.","id":"20191225_Karacsonyi_Robin_Hood_bankot_rabolt_majd_elosztogatta_penzt_egy_ferfi_Coloradoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d4d6f-43c0-495b-9c51-31773048eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6e61a4-a442-4fd9-9c0b-74719a8f4a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Karacsonyi_Robin_Hood_bankot_rabolt_majd_elosztogatta_penzt_egy_ferfi_Coloradoban","timestamp":"2019. december. 25. 13:22","title":"Karácsonyi Robin Hood: bankot rabolt, majd elosztogatta a pénzt egy férfi Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","shortLead":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","id":"20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38582e-ebbc-4872-bd71-77fdcfba8dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","timestamp":"2019. december. 25. 21:13","title":"Boldog karácsonyt: valaki megütötte a főnyereményt a hetes lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2019. december. 26. 07:30","title":"Vajon mi a titkuk? - Így űzik el a stresszt a sztárok és a világ legsikeresebb vállalkozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"}]