[{"available":true,"c_guid":"8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön a klímabarát működésre.","shortLead":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön...","id":"20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88712dc-e0f2-45d8-b095-7ed7101eca60","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 28. 12:56","title":"Mártha Imrét nevezte ki a Főtáv élére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott tipster szivárogtatott ki híreket a 2020 első hónapjaiban érkező Samsung-csúcstelefonokról.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott tipster szivárogtatott ki híreket a 2020 első hónapjaiban érkező Samsung-csúcstelefonokról.","id":"20191226_samsung_galaxy_s11_atnevezese_ultravekony_uveg_galaxy_fold2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4043b923-944e-4814-a409-a131e81378ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_samsung_galaxy_s11_atnevezese_ultravekony_uveg_galaxy_fold2","timestamp":"2019. december. 26. 15:03","title":"Lehet, hogy nem lesz jövőre Galaxy S11?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","shortLead":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","id":"20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d03c3-f555-444d-89c9-6303828af0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","timestamp":"2019. december. 27. 08:03","title":"Ezek a telefonok voltak a világ kedvencei 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a közlönyben.","shortLead":"Megjelent a közlönyben.","id":"20191227_Most_mar_hivatalos_brutto_felmillios_ev_vegi_jutalmat_kapnak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f06240c-6a5d-4733-b93c-3e2c162ac828","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Most_mar_hivatalos_brutto_felmillios_ev_vegi_jutalmat_kapnak_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 27. 13:49","title":"Most már hivatalos: bruttó félmilliós év végi jutalmat kapnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka, azaz Hozleiter Fanny és férje, Sándor (Sankó), valamint Vékony Zoli producer a közelmúltban fejezték be első közös filmjük, a Mosolyka – Majd helyett MOST forgatását. Csuja Imrétől Udvaros Dorottyáig, Kiss Tibitől Szabó Győzőig a művészvilág nagy nevei csatlakoztak a szerethetőnek és különlegesnek ígérkező vállalkozáshoz. Mosolyka történetére ugyanis tényleg azt lehet mondani, hogy filmbe illő. ","shortLead":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka...","id":"20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2ebf98-9585-46f6-ae48-9930ec43adf1","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","timestamp":"2019. december. 27. 20:00","title":"Hozleiter Fanny Mosolyka: Nem akarom elhitetni, hogy mindig boldog vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","shortLead":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","id":"20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3342790d-e561-42b7-8fc6-5069f66375c6","keywords":null,"link":"/360/20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","timestamp":"2019. december. 28. 12:30","title":"1989 – az év, amelyről nem lehet eleget beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","shortLead":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","id":"20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f4b280-3877-4c91-abef-f884751d2bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","timestamp":"2019. december. 27. 06:41","title":"Látta már a kidőlt gigantikus fát, amin egy autóút vezet át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek kimaradtak.\r

\r

","shortLead":"A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek...","id":"20191226_Kivagtak_Trumpot_a_Reszkessetek_betorok_2bol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae28c8-49fd-4911-96bf-661c8f841f53","keywords":null,"link":"/kultura/20191226_Kivagtak_Trumpot_a_Reszkessetek_betorok_2bol","timestamp":"2019. december. 26. 19:13","title":"Kivágták Trumpot a Reszkessetek, betörők 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]