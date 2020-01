Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","id":"20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aba2ec-b8a4-4fb2-adc3-4a394769d121","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 31. 02:26","title":"Halálra vertek egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e7c2c4-7f93-40d1-8699-a62dda5b0149","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váratlan rendeletmódosítás után sok független társulatot fenyegethet a megszűnés veszélye.","shortLead":"A váratlan rendeletmódosítás után sok független társulatot fenyegethet a megszűnés veszélye.","id":"20191231_Pinter_Bela_A_magyar_kultura_gyilkosai_tenykednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e7c2c4-7f93-40d1-8699-a62dda5b0149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5171dd60-3936-4582-8afb-9f94102cbfd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191231_Pinter_Bela_A_magyar_kultura_gyilkosai_tenykednek","timestamp":"2019. december. 31. 12:27","title":"Pintér Béla: \"A magyar kultúra gyilkosai ténykednek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.","shortLead":"Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.","id":"20191231_megerositett_szolgalat_mentok_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeddeb3-f27f-4ca1-8aaf-586864e473c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_megerositett_szolgalat_mentok_szilveszter","timestamp":"2019. december. 31. 15:14","title":"Megerősített szolgálattal készülnek a mentők szilveszterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb Instagram-képeket.","shortLead":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb...","id":"20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80a61e-9f9d-42e4-bf1e-f360c8b8db08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","timestamp":"2019. december. 31. 15:33","title":"Így csinálhat látványos kollázst az idén készült Instagram-fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is Szamoa és Kiribati voltak a világelsők a szilveszteri mulatozásban és az újév köszöntésében.","shortLead":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is...","id":"20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a6297-ef45-4380-8b7c-2970358bd4b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","timestamp":"2020. január. 01. 09:38","title":"Világszerte békésen köszöntöttek be a 2020-as évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9","c_author":"Hont András - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és Tóta W. Árpád ezúttal is folytatták vitájukat az ellenzék sikerességéről és az Orbán-rendszer konszolidációjáról, valamint a fiatalok és a Fidesz viszonyáról.\r

\r

","shortLead":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és...","id":"201951_sztalingradtol_kispestig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69fc723-0d75-4d0e-a495-ebc909c3b2f1","keywords":null,"link":"/360/201951_sztalingradtol_kispestig","timestamp":"2019. december. 31. 08:15","title":"A NER még mindig buli, de nem jut Ráhel minden srácnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől az Irán-párti tiltakozókat. A zavargások kedden kezdődtek, miután az amerikai légi erő a hét végén 25 Irán-párti fegyverest ölt meg célzott csapásokkal.","shortLead":"A bagdadi amerikai nagykövetséget védő amerikai katonák könnygázgránátokkal próbálják meg távol tartani az épülettől...","id":"20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15256055-70ae-4223-ab23-b18a66386dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38462f9a-bc22-4b11-87cc-aec7f4d0ad80","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Bagdadban_folytatodnak_a_zavargasok_az_amerikai_kovetsegnel","timestamp":"2020. január. 01. 10:44","title":"Bagdadban folytatódnak a zavargások az amerikai követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül távozott. A baleset következtében az egyik gyalogos, egy 29 éves férfi a helyszínen meghalt, egy 26 éves nő pedig megsérült.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül...","id":"20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52529593-1669-4f54-9a01-d758e6742b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 01. 11:50","title":"Kiskunmajsai gázolás – elfogták az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]