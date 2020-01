Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98294d18-b34d-431d-8e8b-0cbc0c3a8a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben maga a felhasználó és ismerősei játsszák majd a főszerepet.","shortLead":"A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben...","id":"20191230_snapchat_bitmoji_tv_rajzfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98294d18-b34d-431d-8e8b-0cbc0c3a8a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52da604b-7970-4ff0-9723-c20e34eb6054","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_snapchat_bitmoji_tv_rajzfilm","timestamp":"2019. december. 30. 17:03","title":"Különleges dolog jön a Snapchatbe, indul a Bitmoji TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Kárpáti Dániel megtalálásához.","id":"20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe28cc3-c551-4f11-b725-a1521ec38bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Ot_keresi_a_rendorseg_a_kobanyai_no_megolese_miatt","timestamp":"2019. december. 31. 11:20","title":"Őt keresi a rendőrség a kőbányai nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz, bulizni azért még jártak ide politikusok, például az akkori belügyminiszter. 