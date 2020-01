Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c20d8f9-e412-4461-a3c5-f7820212ae3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a humorista legújabb videója. A téma: Ibiza, az oroszok és egy nem szomjas Áder János.","shortLead":"Kijött a humorista legújabb videója. A téma: Ibiza, az oroszok és egy nem szomjas Áder János.","id":"20191231_bodocs_tibor_szilveszteri_video_ader_janos_ibiza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c20d8f9-e412-4461-a3c5-f7820212ae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1f45b4-88b9-4c43-abfb-1637807830e2","keywords":null,"link":"/elet/20191231_bodocs_tibor_szilveszteri_video_ader_janos_ibiza","timestamp":"2019. december. 31. 14:41","title":"Bödőcs szilveszteri videójában Áder durván benyom Ibizán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig meghívásos alapon működő programját.","shortLead":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig...","id":"20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85342e7d-391c-499a-9288-9cab98abda41","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","timestamp":"2019. december. 30. 14:03","title":"Most már bárkinek hajlandó akár sok milliót is fizetni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","shortLead":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","id":"20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11ba25e-1dce-4b95-8799-6a8da61bd114","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","timestamp":"2019. december. 31. 18:47","title":"Putyin: Viharos, változó, ellentmondásos időket élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három éve a legnagyobb mértékben drágult idén a kőolaj.","shortLead":"Három éve a legnagyobb mértékben drágult idén a kőolaj.","id":"20191231_brent_wti_nyersolaj_koolaj_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849881bb-72f2-4290-bc7d-a1a440909781","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_brent_wti_nyersolaj_koolaj_dragulas","timestamp":"2019. december. 31. 18:30","title":"Nagyot drágult idén a kőolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szilveszter hajnalán viszont akár mínusz hat fokig is süllyedhet a hőmérséklet.","id":"20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dfc436-b978-464c-9fa4-3e3b142bfc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Napos_szaraz_idovel_koszon_be_2020_hora_jo_ideig_nem_lehet_szamitani","timestamp":"2019. december. 30. 19:25","title":"Napos, száraz idővel köszön be 2020, hóra jó ideig nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98294d18-b34d-431d-8e8b-0cbc0c3a8a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben maga a felhasználó és ismerősei játsszák majd a főszerepet.","shortLead":"A pletykák szerint 2020 februárjától mindenki számára elérhetővé válik a Snapchaten a Bitmoji TV, amelynek meséiben...","id":"20191230_snapchat_bitmoji_tv_rajzfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98294d18-b34d-431d-8e8b-0cbc0c3a8a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52da604b-7970-4ff0-9723-c20e34eb6054","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_snapchat_bitmoji_tv_rajzfilm","timestamp":"2019. december. 30. 17:03","title":"Különleges dolog jön a Snapchatbe, indul a Bitmoji TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb95f1d-5a5c-41d2-bbcc-b3fcf2c7b90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszerkesztő hosszú bejegyzésben és cikkválogatással köszönt el olvasóiktól. 2014 óta üzemeltek.","shortLead":"A főszerkesztő hosszú bejegyzésben és cikkválogatással köszönt el olvasóiktól. 2014 óta üzemeltek.","id":"20191231_abcug_toth_sara_richard_field","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb95f1d-5a5c-41d2-bbcc-b3fcf2c7b90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14b8766-eff0-4e7d-a0f0-6895803aab4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_abcug_toth_sara_richard_field","timestamp":"2019. december. 31. 21:34","title":"Újabb lap szűnt meg, vége az Abcúgnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát a nukleáris fegyverekről kezdett tárgyalásokon, és közölte: országa rövidesen új hadászati fegyvert fog bemutatni a világnak, amellyel fokozza elrettentő erejét az amerikai „gengszter stílusú\" szankciókkal és nyomással szemben.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát...","id":"20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227427a5-fe78-45ef-b7d8-141e33251025","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","timestamp":"2020. január. 01. 08:08","title":"Kim Dzsong Un fenyegetéssel kezdte az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]