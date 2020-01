Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","shortLead":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","id":"20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11ba25e-1dce-4b95-8799-6a8da61bd114","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","timestamp":"2019. december. 31. 18:47","title":"Putyin: Viharos, változó, ellentmondásos időket élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","shortLead":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","id":"20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb6183-2f32-47f0-b956-31b0e60a71fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","timestamp":"2020. január. 02. 12:48","title":"Megható videóban búcsúzott el a 70 évig gyártott Bogártól a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","shortLead":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","id":"20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8940150-5a15-47e5-b5d0-9745be1218e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 01. 06:41","title":"Szilveszteri napsütésben lepték el Budapest szívét a legszebb oldtimerek - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a8e95d-40d9-4f10-8bb0-3950c3726470","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Nyugtalan, lármás év volt 2019. Tüntetések, lázadások és háborúk követték egymást, vagy folytatódtak változatlanul. Az emberek mellett elégedetlennek látszik a természet is: erdőtüzek, felbolydult élővilág jelzi a zavart, a küzdelem élén pedig egy 16 éves kislány áll. 2020-ba egy megperzselt koalamackó vádló tekintete kísér át minket.","shortLead":"Nyugtalan, lármás év volt 2019. Tüntetések, lázadások és háborúk követték egymást, vagy folytatódtak változatlanul...","id":"20200101_Best_of_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a8e95d-40d9-4f10-8bb0-3950c3726470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13b363b-119a-451d-afc1-63eb7cda6ca2","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200101_Best_of_2019","timestamp":"2020. január. 01. 11:00","title":"A tűz és jég éve – 2019 legjobb riportfotói a világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredményesek voltak a koalíciós tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek között.","shortLead":"Eredményesek voltak a koalíciós tárgyalások a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek között.","id":"20200102_osztrak_kormany_koalicio_ovp_zoldek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cceb539-6c91-448e-8c05-758bccbf384d","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_osztrak_kormany_koalicio_ovp_zoldek","timestamp":"2020. január. 02. 05:47","title":"Megállapodtak az osztrák kormányalakításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor napjai meg vannak számlálva, de néhány évtizedig még biztos velünk marad.","shortLead":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor...","id":"20200101_KOZLEKEDES","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3604a8f-2ed5-4e70-9331-fffaef97c9d5","keywords":null,"link":"/360/20200101_KOZLEKEDES","timestamp":"2020. január. 01. 16:00","title":"Nem kérdés, hogy a jövő az elektromos autóké, de az áttörésig még kell vagy húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","shortLead":"A krefeldi intézményben tűzvész pusztított, melyben több állat is elpusztult.","id":"20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d81c1e-ebb5-469c-a24a-6372ab107bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200102_budapesti_allatkert_leegett_allatkert_krefeld","timestamp":"2020. január. 02. 09:21","title":"Segítséget ajánlott a Fővárosi Állatkert a leégett német állatkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","id":"20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4021c49-4526-4c0c-9fef-72b036bae5d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","timestamp":"2020. január. 02. 08:21","title":"Jön a Ferrari első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]