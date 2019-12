Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","shortLead":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","id":"20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de48ba5e-f38b-46eb-b714-6b97120e6020","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. december. 26. 09:55","title":"Karácsonykor csapott le a tájfun a Fülöp-szigeteken, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát megemelik, és 2021-től lesznek igazi Frontex-egységek.

","shortLead":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát...","id":"20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497265d-afce-48c7-a0f7-a83046ab0ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","timestamp":"2019. december. 25. 19:35","title":"A Frontex vezetője szerint történelmi változás az igazi EU-s határvédők megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","shortLead":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","id":"20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2c1a7-c121-4e93-b355-2e6e7cf9f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","timestamp":"2019. december. 25. 10:54","title":"Öt autó karambolozott az M3-ason, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d3fe8f-4d72-4ac9-9e9e-3853b1f5a262","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külföldi politikusok közül Emmanuel Macront tartja a legtöbb német nagyon megbízhatónak, Donald Trumpot viszont szinte senki.

","shortLead":"A külföldi politikusok közül Emmanuel Macront tartja a legtöbb német nagyon megbízhatónak, Donald Trumpot viszont...","id":"20191225_A_nemetek_negyede_nagyon_megbizhatonak_tartja_Putyint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d3fe8f-4d72-4ac9-9e9e-3853b1f5a262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9694f3c6-a84a-410a-93a5-f6ff89113a1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_nemetek_negyede_nagyon_megbizhatonak_tartja_Putyint","timestamp":"2019. december. 25. 21:05","title":"A németek negyede nagyon megbízhatónak tartja Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891","c_author":"","category":"360","description":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok életszínvonalában okozhat drámai javulást, még az éghajlatváltozást is segíthet leküzdeni.","shortLead":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok...","id":"20191225_A_nok_oktatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e629444-3559-4335-91ca-711a16dd415b","keywords":null,"link":"/360/20191225_A_nok_oktatasa","timestamp":"2019. december. 25. 17:00","title":"A nők oktatása lehet a titkos fegyver a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","id":"20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077214d2-80fc-4015-af85-92190d2c0d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","timestamp":"2019. december. 25. 11:51","title":"Karácsonyozni mentek volna, nem szállhattak fel a Volánbusz járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3","c_author":"CsH - CzF - VÉ","category":"kultura","description":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból a sorozatokból, amelyek ünnepi epizódokkal is szerettek volna némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. Karácsony másnapján úgysem lehet mást csinálni, mint bedőlni a tévé elé, szubjektív ajánlónkban pedig megmutatjuk kedvenc ünnepi epizódjainkat. ","shortLead":"Szívinfarktus, vetélés, verekedés, lánykérés, a karácsonyi tatu eljövetele – csak néhány momentum azokból azokból...","id":"20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a3bb72-cc5a-4d11-8714-82c316ab02e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a366447-dc62-40ec-861c-fa91830bdc23","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Legjobb_karacsonyi_sorozatepizodok","timestamp":"2019. december. 25. 17:05","title":"A karácsonyi csodát mindig nagyon kevés választja el a katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","shortLead":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","id":"20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607739b1-370a-4965-ae6f-497da2b377b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","timestamp":"2019. december. 25. 08:25","title":"Hátborzongató videót közölt a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]