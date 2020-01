Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","id":"20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e751-5e0c-43ad-8314-f055190cb9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","timestamp":"2020. január. 01. 01:06","title":"Áder: Nem a természetet, hanem a saját természetünket kell legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2020. január. 02. 11:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aef4597-0f66-4c3d-aad9-224c14669bcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parlament egy évre adott felhatalmazást arra, hogy katonákat küldjenek Líbiába.","shortLead":"A parlament egy évre adott felhatalmazást arra, hogy katonákat küldjenek Líbiába.","id":"20200102_A_torok_parlament_aldasat_adta_a_libiai_katonai_beavatkozasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aef4597-0f66-4c3d-aad9-224c14669bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee68aaf-feed-4e7d-8593-13a542f93955","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_A_torok_parlament_aldasat_adta_a_libiai_katonai_beavatkozasra","timestamp":"2020. január. 02. 16:30","title":"A török parlament áldását adta a líbiai katonai beavatkozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után hardverfronton erősítene egy csúcskategóriás (és ennek megfelelően csillagászati árú) Mac számítógéppel.","shortLead":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után...","id":"20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc4e8b2-9132-4b8a-9770-2a9a4d066248","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","timestamp":"2020. január. 02. 13:03","title":"Bivalyerős számítógépet tervez az Apple, ezúttal a játékosok szívét is szeretnék meghódítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással lesznek az ausztrál ökoszisztémára az országban tomboló bozóttüzek a Sydney-i Egyetem munkatársai szerint. Csak a koalákból 8 ezer példányt pusztult el eddig Új-Dél-Wales államban.","shortLead":"Komoly hatással lesznek az ausztrál ökoszisztémára az országban tomboló bozóttüzek a Sydney-i Egyetem munkatársai...","id":"20200102_koala_ausztralia_bozottuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ce7c82-c34b-4908-893f-854a3d893506","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_koala_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2020. január. 02. 15:03","title":"Már 480 millió állat pusztult el az ausztrál bozóttüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88aa3c5-bf3f-4ed6-949a-7056d1b6f208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két vidéki kisfiú született idén elsőként az országban. A fővárosban egy kislány lett az új év első babája.","shortLead":"Két vidéki kisfiú született idén elsőként az országban. A fővárosban egy kislány lett az új év első babája.","id":"20200102_ujevi_baba_ujszulott_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d88aa3c5-bf3f-4ed6-949a-7056d1b6f208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1685e4-741e-4601-a520-7b165bb9c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200102_ujevi_baba_ujszulott_2020","timestamp":"2020. január. 02. 07:32","title":"Éjfél után 1 perccel jöttek világra 2020 első babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és manipulált történettel bombáznak majd minket. Izgalmat az okozhat, melyik oldalra áll a Fidesz a klímavédelemről szóló információs háborúban.","shortLead":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és...","id":"202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e777e-879c-4a40-acf5-2c621589b444","keywords":null,"link":"/360/202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","timestamp":"2020. január. 02. 15:00","title":"„El sem hiszed, mennyire”: 2020 is az álhírek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]