[{"available":true,"c_guid":"dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint a káros hatások útlevél nélkül közlekednek az egész Földön.","id":"20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e751-5e0c-43ad-8314-f055190cb9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_ader_janos_ujevi_koszonto_termeszet","timestamp":"2020. január. 01. 01:06","title":"Áder: Nem a természetet, hanem a saját természetünket kell legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a meggyilkolt nő kisgyerekes anyuka volt, egy ismerőse végezhetett vele.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a meggyilkolt nő kisgyerekes anyuka volt, egy ismerőse végezhetett vele.","id":"20191231_kobanya_emberoles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036eb891-99f8-45e8-8a84-5cfccb400922","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_kobanya_emberoles","timestamp":"2019. december. 31. 20:15","title":"Elfogták a kőbányai emberölés feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érdemes megfontolni a kivára vagy katára való áttérést még december 31-én éjfélig, figyelmeztetett a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Érdemes megfontolni a kivára vagy katára való áttérést még december 31-én éjfélig, figyelmeztetett...","id":"20191231_Meg_ejfelig_valaszthatnak_kedvezobb_adozasi_modot_a_vallalkozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b69f83-cd00-4fa2-91a9-084e0b6ba83b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Meg_ejfelig_valaszthatnak_kedvezobb_adozasi_modot_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. december. 31. 14:30","title":"Még éjfélig választhatnak kedvezőbb adózási módot a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9","c_author":"Hont András - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és Tóta W. Árpád ezúttal is folytatták vitájukat az ellenzék sikerességéről és az Orbán-rendszer konszolidációjáról, valamint a fiatalok és a Fidesz viszonyáról.\r

\r

","shortLead":"Hacsek és Sajó képzeletbeli kávéházi asztalánál rendeztek évzáró tányércsapkodást a HVG publicistái. Hont András és...","id":"201951_sztalingradtol_kispestig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85558f7f-6633-4b49-9342-0d1738ca84b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69fc723-0d75-4d0e-a495-ebc909c3b2f1","keywords":null,"link":"/360/201951_sztalingradtol_kispestig","timestamp":"2019. december. 31. 08:15","title":"A NER még mindig buli, de nem jut Ráhel minden srácnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee7221e-2407-45f1-9b5e-d703c5cdfd98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Íme egy bő kétórás mix az idei év legjobb dalaival és nehezen feledhető klasszikusokkal, melyekkel reméljük, hozzájárulhatunk, hogy jól záruljon az év és jól induljon 2020. ","shortLead":"Íme egy bő kétórás mix az idei év legjobb dalaival és nehezen feledhető klasszikusokkal, melyekkel reméljük...","id":"20191231_2019_legjobb_dalai_valogatas_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee7221e-2407-45f1-9b5e-d703c5cdfd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb22db-a8c4-415a-a90a-171649e64b27","keywords":null,"link":"/kultura/20191231_2019_legjobb_dalai_valogatas_szilveszter","timestamp":"2019. december. 31. 20:30","title":"Táncoljon át a hvg.hu zenei válogatásával az újévbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. A horvát kormány Finnországtól veszi át a feladatot, és Németországnak adja majd tovább 2020 júliusában.","shortLead":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. A horvát kormány Finnországtól veszi át...","id":"20200101_Horvatorszag_az_EU_soros_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25011759-54f7-4c99-b71e-3efbf5734ce5","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Horvatorszag_az_EU_soros_elnoke","timestamp":"2020. január. 01. 15:47","title":"Horvátország az EU soros elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén.","id":"20200101_Nagy_volt_a_forgalom_a_detoxikalokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120809d-3627-43fb-8c58-a74582f0c556","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Nagy_volt_a_forgalom_a_detoxikalokban","timestamp":"2020. január. 01. 12:49","title":"Nagy volt a forgalom a detoxikálókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d578ec-9727-4967-b08f-99e0701702c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A metrók, a HÉV-ek, a 4-es villamos, az 5-ös, 7-es, a 8E és 9-es busz is közlekedik szilveszter éjszaka, illetve a megszokott éjszakai járatok is gyakrabban járnak Budapesten.","shortLead":"A metrók, a HÉV-ek, a 4-es villamos, az 5-ös, 7-es, a 8E és 9-es busz is közlekedik szilveszter éjszaka, illetve...","id":"20191231_Melyik_jaratokkal_is_utazhatunk_szilveszter_ejjelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d578ec-9727-4967-b08f-99e0701702c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dff4a8b-0ad4-4b00-bb96-826fac0ccd3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Melyik_jaratokkal_is_utazhatunk_szilveszter_ejjelen","timestamp":"2019. december. 31. 09:20","title":"Melyik járatokkal is utazhatunk szilveszter éjjelén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]