Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén elindulhat a magyar adás.","shortLead":"Az idén elindulhat a magyar adás.","id":"20200103_szabad_europa_radio_magyar_igazgato_allashirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b6e69-50a4-431c-a0eb-3159617dc4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_szabad_europa_radio_magyar_igazgato_allashirdetes","timestamp":"2020. január. 03. 14:26","title":"Álláshirdetésben keresik a magyar Szabad Európa Rádió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","shortLead":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","id":"20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d811908-f184-4b68-8774-9e37cd5a5de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","timestamp":"2020. január. 04. 14:44","title":"Videón, amint egy terepjáró a szakadékba hajt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26","c_author":"Magyar Suzuki Zrt.","category":"brandcontent","description":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós közlekedésről, egy hibrid jármű az, amellyel a legtöbbet tehetjük a környezetért. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós...","id":"20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85054e0b-fc7d-4375-a65c-d3a2effb6b75","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","timestamp":"2020. január. 03. 11:30","title":"Így nem zavar sok vizet a Föld bolygónak – 8 érv, hogy miért érdemes hibridbe ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders.","shortLead":"Csak az elmúlt három hónapban 34.5 millió dollárnyi adományt kapott a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie...","id":"20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a095-65d9-4b4a-ad84-ddbade6e71f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Rekord_osszegu_adomanyt_gyujtott_a_kampanyara_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. január. 02. 21:01","title":"Rekord összegű adományt gyűjtött a kampányára Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","shortLead":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","id":"20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dec525-9707-4bf5-ad70-4a9513eb64ec","keywords":null,"link":"/elet/20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","timestamp":"2020. január. 03. 05:28","title":"A köd mellé jöhet egy kis ónos szitálás és hószállingózás is ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","shortLead":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","id":"20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182148d2-bcbc-4dac-994b-d44d2e433fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","timestamp":"2020. január. 03. 10:06","title":"Lezárják a Lánchidat a turistabuszok és a teherautók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","shortLead":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","id":"20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5914a76-d86f-4f1b-ad6f-f502bcc4ed25","keywords":null,"link":"/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 03. 10:38","title":"Soha nem volt annyira jó éve Mészáros Lőrincnek, mint 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0e692f-3105-44b7-ba30-0070f661b54c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Lót – Szodomában kövérebb a fű című darabot a 2010 óta idehaza alig, viszont Téreyvel sokat dolgozó Kovalik Balázs rendezte.","shortLead":"A Lót – Szodomában kövérebb a fű című darabot a 2010 óta idehaza alig, viszont Téreyvel sokat dolgozó Kovalik Balázs...","id":"202001_szinhaz__sobalvanyok_kora_lot__szodomaban_koverebb_afu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0e692f-3105-44b7-ba30-0070f661b54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fb75c9-81b2-40e1-9d64-71c31322d0c8","keywords":null,"link":"/360/202001_szinhaz__sobalvanyok_kora_lot__szodomaban_koverebb_afu","timestamp":"2020. január. 04. 10:00","title":"Bevándorlók és idegengyűlölet Szodomában – Térey János utolsó drámája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]