[{"available":true,"c_guid":"dc826ea4-32dc-4368-bcf6-8cdfd20c915b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők olyan szlogeneket skandáltak, mint hogy \"Halál az Egyesült Államokra\", \"Halál Izraelre\", emellett bosszút követeltek.","shortLead":"A tüntetők olyan szlogeneket skandáltak, mint hogy \"Halál az Egyesült Államokra\", \"Halál Izraelre\", emellett bosszút...","id":"20200103_szulejmani_washington_iran_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc826ea4-32dc-4368-bcf6-8cdfd20c915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41885ef9-cea3-4556-a9ff-7702ff5c115f","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_szulejmani_washington_iran_tuntetes","timestamp":"2020. január. 03. 21:39","title":"Tízezrek tüntettek Washington ellen Szulejmáni meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","id":"20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693de837-dbf8-4d18-9a1a-96875d86ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2020. január. 02. 18:43","title":"Baleset történt az Oktogonnál, nem jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel kell megállapodnia a BKV-nak. ","shortLead":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel...","id":"20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6aba26-c726-4820-8679-72ff5f536e71","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","timestamp":"2020. január. 02. 20:49","title":"Tizenöt százalékos emelést kérnek a BKV-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","shortLead":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","id":"20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182148d2-bcbc-4dac-994b-d44d2e433fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","timestamp":"2020. január. 03. 10:06","title":"Lezárják a Lánchidat a turistabuszok és a teherautók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f39148-579f-48b7-95b1-6d09a9944b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","timestamp":"2020. január. 02. 18:56","title":"Marabu Féknyúz: Mit hoz Orbán az új évnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igényléshez három dokumentum kell – igazolás, lakcímkártya és személyi igazolvány. ","shortLead":"Az igényléshez három dokumentum kell – igazolás, lakcímkártya és személyi igazolvány. ","id":"20200102_Mar_tobb_mint_150_allaskereso_igenyelt_ingyenes_BKVberletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75667294-6682-4cdf-8ce6-0397269b0cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Mar_tobb_mint_150_allaskereso_igenyelt_ingyenes_BKVberletet","timestamp":"2020. január. 02. 20:08","title":"Már több mint 150 álláskereső igényelt ingyenes BKV-bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","shortLead":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","id":"20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e04417-f088-4de8-b47a-af10f2389793","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","timestamp":"2020. január. 03. 08:22","title":"Még mindig nincs jelöltje a Fidesznek a februári időközi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]