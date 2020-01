Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy három százalékkal drágult a kőolaj a péntek reggeli kereskedésben a feszültté vált közel-keleti helyzet miatt, amely veszélybe sodorhatja a térségből származó biztonságos kőolajexportot.","shortLead":"Mintegy három százalékkal drágult a kőolaj a péntek reggeli kereskedésben a feszültté vált közel-keleti helyzet miatt...","id":"20200103_Szulejmani_megolese_utan_egybol_megindult_felfele_a_koolaj_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699321a-52cc-4c78-b1cf-05fd47f57db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Szulejmani_megolese_utan_egybol_megindult_felfele_a_koolaj_ara","timestamp":"2020. január. 03. 10:44","title":"Szulejmáni megölése után egyből megindult felfelé a kőolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2223c8-35a9-4144-ae1b-6e129cf08c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hanga Litvániában él gazdájával, közösségi oldalát több ezren követik. ","shortLead":"Hanga Litvániában él gazdájával, közösségi oldalát több ezren követik. ","id":"20200102_Magyar_komondor_az_internet_uj_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2223c8-35a9-4144-ae1b-6e129cf08c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913dae93-3b68-4cf5-a1e7-c7aad081968e","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Magyar_komondor_az_internet_uj_sztarja","timestamp":"2020. január. 02. 17:55","title":"Magyar komondor az internet új sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0592aad5-a6da-4677-9e66-6e0c71c36ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy januári technológiai kiállításra, a CES-re hozza el a Samsung új 8K-s televízióját, amelyről szinte teljesen lehagyta a keretet. Kiszivárogtak a készülék első promóciós képei.","shortLead":"A nagy januári technológiai kiállításra, a CES-re hozza el a Samsung új 8K-s televízióját, amelyről szinte teljesen...","id":"20200103_keret_nelkuli_televizio_samsung_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0592aad5-a6da-4677-9e66-6e0c71c36ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9965f15-a4b8-4eb3-ab48-3b7e4b3b3d79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_keret_nelkuli_televizio_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 03. 08:03","title":"Látja, nem látja? Szinte keret nélküli televíziót mutat be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","shortLead":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","id":"20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3043f-7814-42c6-8376-709519597983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","timestamp":"2020. január. 03. 11:21","title":"Itt az új Porsche 911 első igen különleges kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","shortLead":"A Dunántúl déli részén lehet örülni csak napsütésnek.","id":"20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e838ca-ee31-4232-b704-139dc989b7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dec525-9707-4bf5-ad70-4a9513eb64ec","keywords":null,"link":"/elet/20200103_A_kod_melle_johet_egy_kis_onos_szitalas_es_hoszallingozas_is_ma","timestamp":"2020. január. 03. 05:28","title":"A köd mellé jöhet egy kis ónos szitálás és hószállingózás is ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit nagyobbacska. De ennek a fajtának az esetében nem a csacskaság a lényeg, hanem az, hogy a természetben nem előforduló mesterségesen \"előállított\" hibrid, nagy üzleti potenciállal, és immár magyar vonatkozással.","shortLead":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit...","id":"202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5e257-0c21-4035-8897-02a4c5804acb","keywords":null,"link":"/360/202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","timestamp":"2020. január. 03. 16:00","title":"Erről a magyar kft-ről Justin Biebernek is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcab2c4-5b33-4ba0-b8be-eb3c709f5481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra került az LG által még májusban benyújtott szabadalom. Összehajtható telefont mutat, amelyik olyan, mint a Huawei Mate X.","shortLead":"Nyilvánosságra került az LG által még májusban benyújtott szabadalom. Összehajtható telefont mutat, amelyik olyan, mint...","id":"20200103_lg_osszehajthato_telefon_szabadalom_huawei_mate_x_mintara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abcab2c4-5b33-4ba0-b8be-eb3c709f5481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70175ae-8533-4606-aff5-f9ec91994d8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_lg_osszehajthato_telefon_szabadalom_huawei_mate_x_mintara","timestamp":"2020. január. 03. 12:03","title":"Újabb LG-szabadalom: akár ilyen is lehet a gyártó összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","shortLead":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","id":"202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec75bb-cc60-4d25-ace8-cd1563cbdbf3","keywords":null,"link":"/360/202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","timestamp":"2020. január. 04. 12:15","title":"Étrendkiegészítővel kezelnék a meddőséget, kockázati tőke is van mögöttük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]