[{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"Szabó Gábor","category":"itthon","description":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","shortLead":"A volt kulturális államtitkár trollkodására csattanós választ adott a decemberi időjárás.","id":"20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5127a306-c354-4ae4-b812-b1b38dd1073a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hoppal_peter_globalis_felmelegedes_greta_thunberg","timestamp":"2020. január. 03. 14:15","title":"Most látszik igazán, Hoppál Péternek klímaügyben miért kellett volna csöndben maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007c5669-a586-4045-9eb6-2f7a06e8613c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc lassan annyi közbeszerzést nyer, hogy elveszíti a motivációját. Hogy ez mégse történjen meg, Litkai Gergely és a Duma Aktuál összegyűjtötte, mit kellene építenie még a felcsúti milliárdosnak. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc lassan annyi közbeszerzést nyer, hogy elveszíti a motivációját. Hogy ez mégse történjen meg, Litkai...","id":"20200102_Duma_Aktual_Mit_epitsen_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007c5669-a586-4045-9eb6-2f7a06e8613c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4b2cd1-b363-4057-b6d6-9e66294e8b0f","keywords":null,"link":"/360/20200102_Duma_Aktual_Mit_epitsen_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc 100 milliárdos megbízás alatt már ki sem kel az ágyból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f190e071-e381-4370-9ff8-66527e8b68b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gabriel Matzneff korábbi műveiben már írt arról, hogy kiskorúakhoz vonzódik. ","shortLead":"Gabriel Matzneff korábbi műveiben már írt arról, hogy kiskorúakhoz vonzódik. ","id":"20200103_Pedofil_eroszakkal_vadolnak_egy_hires_francia_irot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f190e071-e381-4370-9ff8-66527e8b68b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b629826f-0c98-4630-8e35-378a065716ad","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Pedofil_eroszakkal_vadolnak_egy_hires_francia_irot","timestamp":"2020. január. 03. 19:46","title":"Pedofil erőszakkal vádolnak egy híres francia írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenről a sapka tehet!","shortLead":"Mindenről a sapka tehet!","id":"20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bcbd60-03eb-4a50-968f-5e80d5921d48","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","timestamp":"2020. január. 03. 17:14","title":"A kis Archie véletlenül a csillagok közé repített egy kötőklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A klímaváltozás várható alakulásáról szóló tudományos prognózisok is szinte egészen pontosnak bizonyultak az elmúlt évtizedekben, de negyven évvel ezelőtt a mobiltelefónia hatásait nem látták.","shortLead":"A klímaváltozás várható alakulásáról szóló tudományos prognózisok is szinte egészen pontosnak bizonyultak az elmúlt...","id":"202001__joslatok_bevalasa__szembesites__ajovo_amultbol__elorelatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460877ce-ee0f-41a2-8a78-67821f94c1cd","keywords":null,"link":"/360/202001__joslatok_bevalasa__szembesites__ajovo_amultbol__elorelatok","timestamp":"2020. január. 03. 15:00","title":"Jóslatok a múltból: a népesedési előrejelzések beváltak, a bűnözésről szólók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit Krishna Maharaj-ot 1987-ben csukták le két gyilkosságért, állítólag bizonyítható az ártatlansága.","shortLead":"A brit Krishna Maharaj-ot 1987-ben csukták le két gyilkosságért, állítólag bizonyítható az ártatlansága.","id":"20200104_Artatlanul_itelhettek_halalra_33_ev_utan_szabadulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901f8c00-0d55-4b19-a76d-31faf97a916e","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Artatlanul_itelhettek_halalra_33_ev_utan_szabadulhat","timestamp":"2020. január. 04. 15:03","title":"Ártatlanul ítélhették halálra, 33 év után szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a070d89e-303e-4847-beeb-b8636c70d1f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York inden fontos létesítményénél a Nemzeti Gárda őrködik, és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket a Kászim Szulejmáni iráni tábornok elleni amerikai halálos dróncsapás, és az azt követő iráni fenyegetőzés után.","shortLead":"New York inden fontos létesítményénél a Nemzeti Gárda őrködik, és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket...","id":"20200104_Kivezenyeltek_a_Nemzeti_Gardat_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a070d89e-303e-4847-beeb-b8636c70d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc0f40-d3db-4d48-bc28-4049de00ecda","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kivezenyeltek_a_Nemzeti_Gardat_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 04. 10:41","title":"Kivezényelték a Nemzeti Gárdát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre inkább csak róluk szól az iparág. Összeszedtük az év legjobban várt újdonságait, és a listán alig maradt hely a hagyományos motorú kocsiknak. ","shortLead":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre...","id":"20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd21351e-2268-4e5a-9036-166f4e6fc913","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","timestamp":"2020. január. 04. 11:30","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]