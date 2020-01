Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyhónapos gyerek kiságyába az egyik testvére tehette be a kis híján tragédiát okozó figurát.","shortLead":"A négyhónapos gyerek kiságyába az egyik testvére tehette be a kis híján tragédiát okozó figurát.","id":"20200109_jatekot_nyelt_csecsemo_eletet_mentettek_meg_vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e256a9d-4e15-4ccd-89c3-ec0e4001613b","keywords":null,"link":"/elet/20200109_jatekot_nyelt_csecsemo_eletet_mentettek_meg_vas_megyeben","timestamp":"2020. január. 09. 13:01","title":"Játékot nyelt csecsemő életét mentették meg Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","shortLead":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","id":"20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9522b52-eeea-43bb-b33e-a24a894888fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","timestamp":"2020. január. 08. 08:10","title":"Négy éve nem volt ennyire kevés nyeresége a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","shortLead":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","id":"20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0917e-06bf-4ec8-8bdd-eafb2a793d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Soros már megint kikényszeríti a törvényt. Ez veszélyes!","shortLead":"Soros már megint kikényszeríti a törvényt. Ez veszélyes!","id":"20200108_GyongyosSoros_patasSoros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f83469-05ed-4aab-8d45-6ac080d41fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_GyongyosSoros_patasSoros","timestamp":"2020. január. 08. 19:30","title":"Révész: Gyöngyös-Soros, patás-Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","shortLead":"Ha közpénzről van szó, a közérdekű adatok nyilvánossága fontosabb lehet az üzleti titoknál.","id":"20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5486-d9f1-454a-8c2e-1a5790f85f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_birosag_elios_zrt_transparency_international_birosag_kozpenz","timestamp":"2020. január. 08. 08:59","title":"Bíróság mondta ki: Nem titkolózhatnak az Elios közbeszerzési ajánlatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom, hogy 100 fölé került a szám.","shortLead":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom...","id":"20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b66837-fc51-43c4-a620-6206779fcf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 13:17","title":"Szijjártó: Soha nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2020. január. 09. 09:30","title":"Nem mindegy, hogy business meeting vagy randevú - Így válassza ki a tökéletes illatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében, amely miatt életveszélyes helyzet alakult ki. Az asztronautát a Földről, irányított kezeléssel gyógyították meg.","shortLead":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében...","id":"20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f48ac6-509a-4c02-bd3e-cca52056e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","timestamp":"2020. január. 07. 16:03","title":"Orvosi vészhelyzet volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]