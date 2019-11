Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal, valamint közösségi oldalakhoz tartozó jelszóval és felhasználónevekkel.","shortLead":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal...","id":"20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fa939d-c3aa-4eb0-9e73-a70d8c911a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","timestamp":"2019. november. 25. 20:14","title":"Több mint egymilliárd ember adata került ki a netre, rengeteg jelszó is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","shortLead":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","id":"20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e147dd-bfff-414a-b745-6ed591b29486","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","timestamp":"2019. november. 25. 10:47","title":"Brutális pusztítást végzett a vihar a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson. ","shortLead":"Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt...","id":"20191124_A_vilag_14_leggazdagabb_embere_kiasta_a_csatabardot_Trump_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410b606-b487-4b7e-b709-dd2229222d00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_vilag_14_leggazdagabb_embere_kiasta_a_csatabardot_Trump_ellen","timestamp":"2019. november. 24. 18:52","title":"A világ 14. leggazdagabb embere kiásta a csatabárdot Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

\r

","shortLead":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán...","id":"20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4143726b-a780-4bb0-8f5c-7ab38967dc65","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Nemsokára ön is új irodába költözhet, és lehet, hogy elsőre utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","shortLead":"Majdnem két hónap után süllyedt új mélypontjára a forint.","id":"20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea8769-69ac-4485-999b-bd7c6c2f1eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_euro_tortenelmi_melypont_337","timestamp":"2019. november. 26. 09:52","title":"Új történelmi mélypont, 337 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth János 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Volt legfiatalabb és legidősebb képviselő is.","shortLead":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth...","id":"20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed69a48-ef7d-4de3-8d6d-4d67bd32ae73","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 09:35","title":"Meghalt Horváth János volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az első polgármesteri ígéretet, hogy november 15-ig ne legyenek kilakoltatások, egy eset kivételével sikerült megvalósítania Pikó Andrásnak, aki most szembesült azzal, hogy a kerületben minden évben, minden közalkalmazott 13. havi fizetést kapott. Ettől az évtől kezdve azonban ez is másként lesz. Itt is, akárcsak a fővárosi önkormányzat cégeinél, feltűnt Atkári János. Interjú. ","shortLead":"Az első polgármesteri ígéretet, hogy november 15-ig ne legyenek kilakoltatások, egy eset kivételével sikerült...","id":"20191125_piko_andras_interju_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37639a7d-0301-41b8-992d-f50ffcf2d208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_piko_andras_interju_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 25. 06:30","title":"Kilencszáz embernek fog fájni a józsefvárosi polgármester új intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272abd2-c5a6-4993-9cce-872523d5c485","c_author":"Lévai András","category":"360","description":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért döntő fontosságú lesz az épületek energiahatékonysága. Az Egyesült Államoktól kezdve Dél-Amerikán és Dél-Afrikán át Nyugat-Európáig számos nagyvárosban már alapkövetelmény a szén-dioxid-kibocsátás és az energialábnyom csökkentése, sőt, van ahol az új épületeknek kötelező áramot termelniük.","shortLead":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért döntő fontosságú lesz az épületek...","id":"20191123_A_jelen_es_a_jovo_fenntarthato_varosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8272abd2-c5a6-4993-9cce-872523d5c485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54301cde-b7ec-44cf-8814-53b418ffc229","keywords":null,"link":"/360/20191123_A_jelen_es_a_jovo_fenntarthato_varosai","timestamp":"2019. november. 25. 16:15","title":"Egymásra licitálva zöldülnek a nyugati nagyvárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]