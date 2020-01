Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","shortLead":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","id":"20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c662f8-87b2-4ca5-b961-d7dd296f83b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","timestamp":"2020. január. 11. 21:05","title":"\"Változott a piac\" - kommentálta a Fidesz a magán-nyugdíjpénztárak sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","shortLead":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","id":"20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531b5464-0f80-4acd-a8a5-b207b18767e5","keywords":null,"link":"/sport/20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","timestamp":"2020. január. 12. 10:55","title":"Szexvideója miatt megbukott a Malaga edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8840836d-10a7-46a0-a123-be2cd7bbe25a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fogyasztók védelmében az EU szabályozni készül az olcsó kínai áruk internetes kereskedelmét, de ezzel jócskán elkésett.","shortLead":"A fogyasztók védelmében az EU szabályozni készül az olcsó kínai áruk internetes kereskedelmét, de ezzel jócskán...","id":"202002__olcso_online_boltok__euszabaly_jon__wish_joom__ocska_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8840836d-10a7-46a0-a123-be2cd7bbe25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b57fe9-649e-4e37-8504-00f1bf2dcada","keywords":null,"link":"/360/202002__olcso_online_boltok__euszabaly_jon__wish_joom__ocska_piac","timestamp":"2020. január. 12. 09:00","title":"Szokott a Wishről, AliExpressről rendelni? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"B.I. - Cz. F.","category":"kultura","description":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb nemzetközi egészestés film kategóriában. Az Élősködők című film Arany Pálmát és Golden Globe-ot is nyert, de a korábbi bemutatókon hangos sikere volt a francia Nyomorultaknak is. Kiderül hétfőn az is, hogy idén izgulhatunk-e magyar jelöltért, a jelenlegi shortlisten ugyanis ott van Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje.","shortLead":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb...","id":"20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d854676-af58-4a77-9455-92f661bde634","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","timestamp":"2020. január. 12. 20:00","title":"Rajtuk múlik a magyar Oscar-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","shortLead":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","id":"20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24704-3f00-42c7-aa94-30e17532426b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","timestamp":"2020. január. 12. 08:14","title":"Meghalt egy tűzoltó az ausztrál tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b937c69-1c87-441b-906b-a024614a3174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóviharok és jégeső legkevesebb tíz ember halálát, több mint ezer légi járat kimaradását és több százezer otthonra kiterjedő áramkimaradást okoztak szombaton több amerikai államban, Texastól északkelet felé, egészen Maine-ig - jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Hóviharok és jégeső legkevesebb tíz ember halálát, több mint ezer légi járat kimaradását és több százezer otthonra...","id":"20200112_Tobb_mint_ezer_repulojaratot_toroltek_az_amerikai_iteletido_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b937c69-1c87-441b-906b-a024614a3174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f63a0c7-126b-4884-9bd2-ff38195cbc7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Tobb_mint_ezer_repulojaratot_toroltek_az_amerikai_iteletido_miatt","timestamp":"2020. január. 12. 08:38","title":"Több mint ezer repülőjáratot töröltek az amerikai ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5df391-3fdb-4a08-bd93-ca16bc67d848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még csak a keleti megyékben van életben figyelmeztetés, vasárnapra viszont fél Magyarország ködbe borulhat.","shortLead":"Szombaton még csak a keleti megyékben van életben figyelmeztetés, vasárnapra viszont fél Magyarország ködbe borulhat.","id":"20200111_Elnyeli_a_kod_KeletMagyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5df391-3fdb-4a08-bd93-ca16bc67d848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708dd84e-7319-4141-bffb-8bfdc2379071","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Elnyeli_a_kod_KeletMagyarorszagot","timestamp":"2020. január. 11. 11:07","title":"Elnyeli a köd Kelet-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","shortLead":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","id":"20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304e2e5-0d29-4d75-82b5-ce3e4661b185","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","timestamp":"2020. január. 11. 20:28","title":"Kihúzták az ötös lottót: negyven alatt esélye sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]