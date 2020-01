Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford Mustang egy hétvégi floridai árverésen.","shortLead":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford...","id":"20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bcdd6d-6f11-4fbf-81f1-3fae038bdc48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","timestamp":"2020. január. 12. 15:20","title":"Rekordáron, 3,75 millió dollárért kelt el az igazi „Bullitt” Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","shortLead":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","id":"20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def968a5-1eea-41b8-82bb-d211a5313dae","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","timestamp":"2020. január. 11. 10:43","title":"Mészáros rekordot dönt: Soha nem épült egy kilométer magyar vasút ennyire drágán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a1849-f7e3-408b-8ba1-2907d0699058","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","timestamp":"2020. január. 11. 13:07","title":"Marabu Féknyúz: Hol láthat az ember HVG-címlapot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","shortLead":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","id":"20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72146eda-a847-4f16-a255-916f33412eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","timestamp":"2020. január. 12. 10:15","title":"Az Aston Martin is kínai lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab1273e-8cc9-499e-9f26-33d8f128d0d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A korábbi szervezők közül egyetlen ország sem maradt, amely vállalná a Dakar-rali megrendezését, így találtak rá Szaúd-Arábiára. A verseny anyagilag még nyereséges, de akkora presztízsveszteségeket szenvedett az elmúlt évtizedben, ami nemsokára az anyagiakban is megmutatkozhat.","shortLead":"A korábbi szervezők közül egyetlen ország sem maradt, amely vállalná a Dakar-rali megrendezését, így találtak rá...","id":"20200111_dakar_rali_afrika_szaud_arabia_auto_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab1273e-8cc9-499e-9f26-33d8f128d0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85259f9b-ef00-4b89-8cce-87c19b5b5a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_dakar_rali_afrika_szaud_arabia_auto_verseny","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Nem a terroristák tették tönkre a Dakar-ralit, hanem a szervezők és a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","shortLead":"A Jokerrel 95 milliót nyert a szerencsés.","id":"20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304e2e5-0d29-4d75-82b5-ce3e4661b185","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Kihuztak_az_otos_lottot_negyven_alatt_eselye_sincs","timestamp":"2020. január. 11. 20:28","title":"Kihúzták az ötös lottót: negyven alatt esélye sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öttalálatosból több is akadt.","shortLead":"Öttalálatosból több is akadt.","id":"20200112_Nem_volt_hatos_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c934efe-ef40-4c6b-a1f9-395264572bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Nem_volt_hatos_a_lotton","timestamp":"2020. január. 12. 17:16","title":"Nem volt hatos a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban úgy hírlik, hogy a Pixel 4a esetében másként döntött a Google.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban...","id":"20200111_google_pixel_4a_xl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b34bbb7-a50b-420a-97c3-e3902e5f3c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_google_pixel_4a_xl","timestamp":"2020. január. 11. 16:03","title":"Magányos maradhat idén a Google telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]