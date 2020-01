Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki emiatt.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki emiatt.","id":"20200113_suru_kod_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c2d629-727a-4d5d-af91-4e2ab635e2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_suru_kod_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. január. 13. 17:45","title":"Sűrű köd borítja be az országot kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","shortLead":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","id":"20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0dc5-c6bd-4c30-8f9d-b5a5e1de4e73","keywords":null,"link":"/elet/20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 13. 20:31","title":"Hóba rajzolt SOS mentett meg egy férfit a jéghideg vadonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével készült el a Vakrepüléssel. \r

","shortLead":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével...","id":"202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d25ea8-153b-454a-9640-b1b13615c97e","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","timestamp":"2020. január. 13. 13:30","title":"Solymosi Bálint megírta kultikus regénye, az Életjáradék folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"XVI. Benedek hiába ígérte meg visszavonulásakor, hogy csendben marad, most mégis markánsan kritizál egy lépést, amelyet Ferenc pápa még csak fontolgat.","shortLead":"XVI. Benedek hiába ígérte meg visszavonulásakor, hogy csendben marad, most mégis markánsan kritizál egy lépést, amelyet...","id":"20200113_XVI_Benedek_papa_aggodik_a_papi_notlenseg_eltorlese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bf5081-f656-43f2-88dd-3dfeff57bc97","keywords":null,"link":"/elet/20200113_XVI_Benedek_papa_aggodik_a_papi_notlenseg_eltorlese_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:58","title":"XVI. Benedek pápa aggódik a papi nőtlenség eltörlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre...","id":"20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ee6b5-46e1-4ff5-8f66-e8c84046f35c","keywords":null,"link":"/360/20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","timestamp":"2020. január. 13. 08:00","title":"Radar360: A tehetősek járnának jól az SZJA-mentességgel, várjuk az Oscar-jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra utazzanak.","shortLead":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra...","id":"20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c1a885-265a-44b9-bfed-8c512e2d7809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","timestamp":"2020. január. 13. 17:12","title":"Jól nézze meg ezt a képet, az az ember is rajta lehet, aki elsőként a Marsra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint Makaó nagyra értékeli, hogy Magyarország nem szól bele a terület belső berendezkedésébe, illetve Kínához fűződő kapcsolatába.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Makaó nagyra értékeli, hogy Magyarország nem szól bele a terület belső berendezkedésébe...","id":"20200114_Szijjarto_Peter_szerint_Makaoban_komoly_igeny_van_a_magyar_premium_termekekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce12d3e9-3c87-414f-97b9-cf708e06999e","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Szijjarto_Peter_szerint_Makaoban_komoly_igeny_van_a_magyar_premium_termekekre","timestamp":"2020. január. 14. 08:41","title":"Szijjártó Péter szerint Makaóban komoly igény van a magyar prémiumtermékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány az utolsó pillanatban gondolta meg magát.","shortLead":"A kormány az utolsó pillanatban gondolta meg magát.","id":"20200114_Visszavontak_a_Tokajhegyaljai_borvidek_vedelmerol_szolo_uj_rendeletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b34b6c-68c7-49b0-b475-a3d98671cdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Visszavontak_a_Tokajhegyaljai_borvidek_vedelmerol_szolo_uj_rendeletet","timestamp":"2020. január. 14. 08:45","title":"Visszavonták a Tokaj-hegyaljai borvidék védelméről szóló új rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]