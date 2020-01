Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eső miatt kell halasztani.","shortLead":"Az eső miatt kell halasztani.","id":"20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dcd65-6ca2-4def-9f8c-8d800b17cdc2","keywords":null,"link":"/sport/20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","timestamp":"2020. január. 21. 12:23","title":"Elnapolták Babos meccsét Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre egy meglepetést is várnak.","shortLead":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945ad23c-d375-4205-9a41-f4a240c293c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","timestamp":"2020. január. 21. 09:03","title":"Lehet, hogy lesz egy meglepetés is az új Samsung Galaxyk bemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel a vádlottak padjáról, csak azt érezte, ki kell mennie.\r

\r

","shortLead":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel...","id":"20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d3215c-3da2-495b-b80b-ce6a21fe4ef5","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","timestamp":"2020. január. 21. 09:06","title":"Megint rosszul lett a tárgyalásán Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","shortLead":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","id":"20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4f2d1-8c93-4c45-99f4-08801b3976cc","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","timestamp":"2020. január. 20. 09:43","title":"Brad Pitt és Jennifer Aniston végre egymásra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy évvel ezelőtt alapított önkormányzati díjtól.","shortLead":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy...","id":"20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4448bb56-789c-448f-8f20-98850665ad46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. január. 20. 11:16","title":"Keményen beszólt Márki-Zay Péternek Bessenyei Ferenc özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig kiforgatták a szavait.","shortLead":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig...","id":"20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd20afd-c923-4f4b-96e2-33403d198cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Csuka: Az MTI tudósításában teljesen kiforgatták a szavaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni felhasználók mellett rengeteg olyan cég is van, ahol a már nyugdíjba küldött Windows 7-et használják – elég gyakran komoly munkákra. Nem jól teszik.","shortLead":"Az otthoni felhasználók mellett rengeteg olyan cég is van, ahol a már nyugdíjba küldött Windows 7-et használják – elég...","id":"20200121_windows_7_microsoft_tamogatas_vege_cegek_altal_hasznalt_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72939054-d924-4eec-968b-439d0e52466f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_windows_7_microsoft_tamogatas_vege_cegek_altal_hasznalt_operacios_rendszer","timestamp":"2020. január. 21. 08:03","title":"Rengetegen használnak még Windows 7-et, pedig a saját sírjukat ássák vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]