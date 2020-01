Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","shortLead":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","id":"20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103cf9a8-6e8b-46fe-877b-db00dfaf4a19","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","timestamp":"2020. január. 21. 10:34","title":"Hadházy: Mélygarázsok épülnek az Orbán-család birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek köszönhetően.","shortLead":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek...","id":"20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755b69c-5ead-4ee3-8cda-581675cf6d3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","timestamp":"2020. január. 21. 12:03","title":"Igazi biztonságot szeretne? iPhone-jával védheti Google-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint – írta a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula...","id":"20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0e63b6-687c-4707-bd74-40ed4ab50512","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","timestamp":"2020. január. 21. 09:38","title":"Megvan az Iszlám Állam új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum idei első napján két beszéd is elhangzott, amelyek igencsak éles kontrasztban álltak: nem sok embernek fontosabb a klímaváltozás ügye a fiatal aktivistánál, míg az amerikai elnök szemében ez nem igazán probléma. ","shortLead":"A Világgazdasági Fórum idei első napján két beszéd is elhangzott, amelyek igencsak éles kontrasztban álltak: nem sok...","id":"20200121_davos_donald_trump_greta_thunberg_wef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac98208-1d1a-48d9-a60e-b84ed3a2fa5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_davos_donald_trump_greta_thunberg_wef","timestamp":"2020. január. 21. 15:55","title":"Greta Thunberg és Donald Trump párhuzamos valósága Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak a műanyaghoz.","shortLead":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak...","id":"20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ed435-9b9e-4e8a-bce1-a59237b20cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","timestamp":"2020. január. 22. 09:43","title":"A Coca-Cola azért nyomja még a műanyagot, mert az emberek állítólag ezt várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Jojo Nyuszi összeereszti a kíméletlen szatírát a hollywoodi biztonsági játékkal, a végeredmény pedig egy szerethető, de érezhetően féken tartott film. A félig maori, félig zsidó Hitler mindenesetre emlékezetes.","shortLead":"A Jojo Nyuszi összeereszti a kíméletlen szatírát a hollywoodi biztonsági játékkal, a végeredmény pedig egy szerethető...","id":"20200122_Jojo_Nyuszi_Jojo_Rabbit_Taika_Waititi_Hitler_Hitlerjugend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bc855e-a0b5-46f5-88ef-c3420c121786","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Jojo_Nyuszi_Jojo_Rabbit_Taika_Waititi_Hitler_Hitlerjugend","timestamp":"2020. január. 22. 18:03","title":"A Jojo Nyuszi lehetett volna nagy dobás, de inkább Oscart akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester maga kezdeményezte, hogy távolítsák el Pokorni József nevét a II. világháború áldozatainak névsorából. ","shortLead":"A polgármester maga kezdeményezte, hogy távolítsák el Pokorni József nevét a II. világháború áldozatainak névsorából. ","id":"20200120_pokorni_zoltan_nagyapa_turulszobor_xii_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd60450-38d0-4be3-964d-b8467574b58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_pokorni_zoltan_nagyapa_turulszobor_xii_kerulet","timestamp":"2020. január. 20. 22:25","title":"Levették Pokorni nyilas nagyapjának nevét a XII. kerületi turulszoborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]