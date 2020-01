Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Washington államban mutatták ki.","shortLead":"Washington államban mutatták ki.","id":"20200121_Az_Egyesult_Allamokban_is_megjelent_a_kinai_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d20172-5911-4a18-b8e7-9ddbc74a7550","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Egyesult_Allamokban_is_megjelent_a_kinai_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:10","title":"Az Egyesült Államokban is megjelent a kínai koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","shortLead":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","id":"20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8777eca-d23d-4c48-88d7-d1d779523d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","timestamp":"2020. január. 21. 13:33","title":"Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135a29f-39af-40a2-be25-7031cf516bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","timestamp":"2020. január. 21. 17:51","title":"Egerben és Putnokon veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem állapodott meg erről senki.","shortLead":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem...","id":"20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857431f-9df8-4001-ab9e-9ba4b6bda1b3","keywords":null,"link":"/sport/20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","timestamp":"2020. január. 21. 15:50","title":"Debrecenben nem tudnak arról, hogy ott lenne a rangos női tenisztorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb állami intézmények és a nagykövetségek helyezkednek el - közölte a belügyminisztérium.","shortLead":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb...","id":"20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247239e3-f606-4952-9bcc-fbc0fd509108","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","timestamp":"2020. január. 21. 05:08","title":"Rakétákkal lőtték a bagdadi követségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közleménye szerint egy nő a barátnőjével egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy külföldi férfival, aki felajánlotta, hogy hazakíséri, de a gyanú szerint egy parkban megerőszakolta.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint egy nő a barátnőjével egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy külföldi férfival, aki...","id":"20200122_Megeroszakolhatott_egy_egyetemista_lanyt_egy_szomaliai_ferfi_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4192e938-efc7-4dd5-9236-2b52812abea1","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Megeroszakolhatott_egy_egyetemista_lanyt_egy_szomaliai_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. január. 22. 12:52","title":"Egy szomáliai férfi erőszakolhatott meg egy egyetemistát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","id":"20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f898b36-dda3-41f1-aec5-eae446b0878b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","timestamp":"2020. január. 22. 09:35","title":"Egy hétig elérhetővé teszik a magyar Diák Oscar-jelölt filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]