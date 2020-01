Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbb861c-0920-45e6-b6dc-c10aa828fc29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig még nem lehetett tudni róla, hogy bárkit felelősségre vontak volna Iránban.","shortLead":"Eddig még nem lehetett tudni róla, hogy bárkit felelősségre vontak volna Iránban.","id":"20200125_Bortonben_van_a_katona_aki_az_ukran_gep_leloveseert_felel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acbb861c-0920-45e6-b6dc-c10aa828fc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb47363-0a87-4530-8ad1-384e7d45af2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Bortonben_van_a_katona_aki_az_ukran_gep_leloveseert_felel","timestamp":"2020. január. 25. 12:10","title":"Börtönben van a katona, aki az ukrán gép lelövéséért felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a48b-2a22-45b0-a43f-199947dd1d60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gréczy továbbra is segíti a DK-t.","shortLead":"Gréczy továbbra is segíti a DK-t.","id":"20200124_Varga_Zoltan_veszi_at_Greczy_Zsolt_mandatumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a48b-2a22-45b0-a43f-199947dd1d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181318f9-c06e-46cc-98ee-4a94083b699c","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Varga_Zoltan_veszi_at_Greczy_Zsolt_mandatumat","timestamp":"2020. január. 24. 14:37","title":"Varga Zoltán veszi át Gréczy Zsolt mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcb0cd0-3b25-4dc6-b837-fa3046f171fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ítélet született másodfokon.","shortLead":"Ítélet született másodfokon.","id":"20200123_Enyhitettek_a_BudaCashvezetok_iteletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edcb0cd0-3b25-4dc6-b837-fa3046f171fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635db7a-3168-4e53-88cc-6f19ba8cd14c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Enyhitettek_a_BudaCashvezetok_iteletet","timestamp":"2020. január. 23. 14:21","title":"Enyhítették a Buda-Cash egyes volt vezetőinek ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 20,5 százalékkal növelte eladásait Magyarországon az IKEA, ez azt jelenti, hogy a svéd lakberendezési áruházlánc 90,3 milliárd forintos forgalmat bonyolított le. Az online vásárlások értéke az összforgalom 8 százalékát tette ki, egy év alatt közel megháromszorozódott a netes forgalom. Az IKEA az idén több újdonságot is bevezet: márciustól indul a „bútorok második élete” szolgáltatás, s négy vidéki városban nyílik olyan átvételi pont, ahonnan elvihetőek lesznek az online vásárolt termékek. E mellett önkiszolgáló csomagátvételi pontok is nyílnak.","shortLead":"Tavaly 20,5 százalékkal növelte eladásait Magyarországon az IKEA, ez azt jelenti, hogy a svéd lakberendezési áruházlánc...","id":"20200123_Az_IKEA_marciustol_visszavasarolja_es_ujra_eladja_a_megunt_butorokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546454b-544a-4e00-baa5-07edb7d6c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Az_IKEA_marciustol_visszavasarolja_es_ujra_eladja_a_megunt_butorokat","timestamp":"2020. január. 23. 12:49","title":"Hamarosan nem kell a fővárosba menni, ha az IKEA-ból akar vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ace064-4a43-4b38-bf25-bffb57ea2598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy köd van az utakon, érdemes többször is meggyőződni róla, hogy világít a tompított fény az autón. ","shortLead":"Nagy köd van az utakon, érdemes többször is meggyőződni róla, hogy világít a tompított fény az autón. ","id":"20200124_Video_autos_kodben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ace064-4a43-4b38-bf25-bffb57ea2598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59711487-de5b-4ffc-8cc0-65169cdad0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Video_autos_kodben","timestamp":"2020. január. 24. 08:51","title":"Az utolsó pillanatban látni csak a ködben, hogy ott egy lámpa nélkül érkező autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","shortLead":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","id":"20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c62655-3743-4491-ad3a-2e0816ab8e30","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","timestamp":"2020. január. 24. 13:07","title":"Életveszélyes a fociszurkolás, infarktust is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","shortLead":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","id":"20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0833a0-971f-4ca7-aad9-14bea2d32549","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","timestamp":"2020. január. 23. 19:39","title":"Meghalt George Herbert Walker volt amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d2b467-4380-4d7c-a2de-e87675f6275f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elsőként az orosz válogatott jutott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornájának fináléjába.","shortLead":"Elsőként az orosz válogatott jutott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornájának fináléjába.","id":"20200123_Dontoben_az_oroszok_a_vizilabda_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d2b467-4380-4d7c-a2de-e87675f6275f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a107c8-ba63-45ba-b319-acea95e8394d","keywords":null,"link":"/sport/20200123_Dontoben_az_oroszok_a_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 23. 18:56","title":"Döntőben az oroszok a vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]