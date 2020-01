Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali nacionalista Marian Kotleba vezette A Mi Szlovákiánk Néppárt támogatottsága, s egyes előrejelzések szerint a tömörülés akár az első helyen is végezhet. A kormánykoalíció népszerűsége egyelőre leszálló ágban van, s úgy tűnik, hogy a magyar belháború miatt nem lesz magyar párt a törvényhozásban.

Bajban van a hatalmon lévő szlovák kormánykoalíció legnagyobb pártja, a Smer – Irány Szociáldemokrácia: az utóbbi hetekben újra megindult a választók átvándorlása a szélsőjobboldali Marian Kotleba által alapított Mi Szlovákiánk Néppárt (LSNS) felé, a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a tömörülés már 13,6 százalékot kapna, ha most lenne a választás, míg a csökkenő előnyű Smer támogatottsága 18,7 százalékra olvadt.

Több elemző akad, aki szerint Kotleba egyszerű magyarázatai és a rendcsinálásra vonatkozó ígéretei népszerűek a korábban a baloldali populista Smerre voksoló választók körében is. Az is növelheti az LSNS valós esélyeit, hogy a korábbi választások alkalmával a közvélemény-kutatók rendre alábecsülték a párt támogatottságát.

Marian Kotleba © AFP / VLADIMIR SIMICEK

A Smernek a botrányok is ártanak: a választók még mindig nem felejtették el a Ján Kucak oknyomozó újságíró és menyasszonya, Martína Kusnírová ellen elkövetett 2018 februári halálos merényletet, valamint azokat a korrupciós ügyeket, amelyekről a kettős gyilkosság után kerültek elő a kormánynak ártó részletek.

A kormány tekintélye néhány nappal ezelőtt is komoly csorbát szenvedett: lemondásra kényszerült Solymos László környezetvédelmi miniszter – a Híd-Most magyar-szlovák párt embere – miután a politikus és testvére részegen botrányt csinált egy pozsonyi étteremben, s a miniszter még a személyzet egyik tagját is bántalmazta. Szlovákiában egyébként – éppen amiatt, hogy néhány politikus, például Jan Slota, a Szlovák Nemzeti Párt korábbi vezére is botrányosan viselkedett az alkohol hatása alatt – néhány éve megszüntették a szabálysértésekkel vádolt politikusok mentelmi jogát.

Solymos László © MTI / Európai Tanács/Tashana Batista

Ki kivel foghat össze?

A február 19-ére kiírt választások közeledtével Smer vezetői is érzik a bajt, a napokban a párt egyik ismert parlamenti képviselője, Erik Tomas az egyik választási műsorban kérte a párt híveit, hogy ne „dezertáljanak” és azt is megígérte, a Smer nem fog koalícióra lépni Kotlebáékkal.

A felmérések szerint egy ilyen koalíció igencsak népszerűtlen lenne, a Markíza Tv által megkérdezettek 67 százaléka elutasítja a populista bal és a szélsőjobb összefogását. A „frigy” a Smer-szavazóknak sem igazán tetszik: hatvan százalékuk nem támogatja az összefogást és csak a megkérdezett Smer-esek harmada fogadná el az együttműködést.

Az LSNS annak ellenére népszerűtlen a szlovákok többsége számára, hogy Kotleba sokat visszavett durva hangneméből. Bár továbbra is egyértelműen Moszkva-barát és folyamatosan teszi a romaellenes kijelentéseket, már nem léptetné ki Szlovákiát azonnal az EU-ból és a NATO-ból, és nem grasszál a második világháború idején működő nacionalista Hlinka-gárda egyenruhájában.

Kotleba Orbán Viktor nagy csodálója, legalábbis igencsak tetszik neki a magyar miniszterelnök migránsellenes politikája. Annyira, hogy néhány évvel ezelőtt még nyílt levelet is írt Orbánnak, amelyben elismeréséről biztosította a politikáját. „Tegyük félre a sovinizmust, és egyesítsük erőinket az európai népek közös ellenségei ellen” – írta akkor Kotleba.

A felmérések szerint a Smer és az LSNS után két liberális erő – a Progresszív Szlovákia és a Spolu kétpárti koalíciója, illetve az Emberekért (Za Ludi) – következik, s ha a Smer vezetői komolyan gondolják, hogy nem lépnek szövetségre Kotlebával, akkor megnyílhat az út egy olyan koalíció felé, amelyet a két liberális tömörülés hozhat létre.

Instabil kormányzás?

Bár az elemzők szerint nagyon valószínű, hogy a két liberális csoportosulás valamivel többet fog kapni, mint a most előre jelzett 10-12 százalék, az biztosra vehető, hogy további szövetségesek bevonása nélkül nem lesznek képesek kormányképes szövetséget létrehozni. Ha viszont csak öt-hat, egymástól jelentősen különböző ideológiát képviselő ellenzéki párt összefogásával lehet majd kormányt alakítani, azt aligha lesz annyira stabil, hogy kibírja a következő választásokig lévő négy évet.

A liberálisok esélyeit viszont javítja, hogy a tavaly megválasztott szlovák elnök, Zuzana Caputová alapítóként vett részt 2017-ben a Progresszív Szlovákia megalapításában és egy évvel később már őt választották meg a tömörülés alelnökévé. Szlovákiában pedig – hasonlóan az országok többséghez – az államfő ad kormányalakítási megbízást a parlamenti választáson legjobban szereplő párt(ok) miniszterelnök-jelöltjeinek.

Zuzana Caputová © AFP / ABDULHAMID HOSBAS

A szakértők véleménye megoszlik arról, hogy a Smer végül összeáll-e Kotlebáékkal, mindenesetre Viera Zúborová a Pozsonyi Politikai Intézet igazgatója szerint a Smer koalícióképessége nagyon korlátozott, leginkább nulla. A két nagy liberális párt mellett ugyanis a jelenleg a kormánykoalícióban bent lévő Híd-Most is közölte, nem működik együtt a jövőben a Smerrel, és úgy tűnik, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) nem kap elég szavazatot ahhoz, a Smerrel egyedül hozzon létre koalíciós kormányt.

Egy másik politológus, Grigorij Meseznikov viszont úgy véli, arra van a legnagyobb esély, hogy a Smer, az SNS és az LSNS hármas koalíciót hoz létre. Egy ilyen együttműkődés alaposan megoszatná a Smert: a kormányfő, Peter Pllegrini egyértelműen ellenzi az összeborulást, viszont pártelnök, Robert Fico állítólag hajlandó lenne a koalícióra.

Tovább él a turáni átok

Amikor a Híd-Most politikusai azt mondják, nem lépnek újra koalícióra a Smerrel, arról nem nagyon beszélnek, hogy egyetlen olyan közvélemény-kutatás sincs, amely szerint az egykor szebb napokat látott párt bejut a 150 fős törvényhozásba. A törvények szerint ugyanis a listás választási rendszerben öt százalék a bejutási küszöb az egyedül induló pártoknak, s a Bugár Béla nevével fémjelzett Híd-Most támogatottsága ezt nem éri el.

Bugár Béla © MTI / Krizsán Csaba

A másik magyar induló a Magyar Közösségi Összefogás, amelyben a Magyar Fórum, illetve a Fideszhez közeli Magyar Közösség Pártja vesz részt, és ugyancsak nincs sok esélye a parlamenti küszöb átugrására.