Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nem hivatalos, de megbízhatónak tűnő információ került elő a Samsung idei telefonos terveiről. Úgy tűnik, új készülékekből nem lesz hiány.","shortLead":"Újabb nem hivatalos, de megbízhatónak tűnő információ került elő a Samsung idei telefonos terveiről. Úgy tűnik, új...","id":"20200128_samsung_galaxy_fold_2_megjelenes_datuma_bemutato_osszecsukhato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899f0141-e4be-4c78-974a-fd3cee5d47f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_samsung_galaxy_fold_2_megjelenes_datuma_bemutato_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:33","title":"A pletykák szerint záporozni fognak idén az érdekes telefonok a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval a pénzintézet által bérelt Lánchíd Palota ügyében. A végsőkig elvitt jogi huzavonában a Kúria szerdán úgy döntött: a bérleti szerződés érvényes, azaz a banknak fizetnie kell.","shortLead":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf...","id":"20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb004e1-0979-4f81-8046-a9d197a17c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","timestamp":"2020. január. 29. 16:46","title":"Fordulat a Lánchíd Palota ügyében: 3 milliárdot fizethet az Eximbank Nobilis Kristófnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni a kormánypárti média összeolvadását. A bíróság szerint ugyanakkor eljárási hibát vétettek, de az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem adtak válaszokat. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni...","id":"20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b1cc3-be02-4cbe-aeb6-849f9efafc0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","timestamp":"2020. január. 29. 12:55","title":"A GVH reagált a KESMA-ügyben hozott elmarasztaló bírósági döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521d581-497d-49ea-aff7-568589160b22","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látványos dolgok történnek, ha egy közgazdász szereti a történelmet is. Kiszámolhatja például, hogy Kína és India akkora részét adta ezer éve a világ gazdaságának, mint ma az USA, az EU és Japán együtt. Vagy azt, hogy a Római Birodalomban Kr. u. 14-ben az egy főre jutó GDP kisebb volt, mint ma Burundiban. De hogyan?","shortLead":"Látványos dolgok történnek, ha egy közgazdász szereti a történelmet is. Kiszámolhatja például, hogy Kína és India...","id":"20200128_gdp_tortenelem_roma_kina_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9521d581-497d-49ea-aff7-568589160b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e00027-968f-4619-a018-f1e14ae85d72","keywords":null,"link":"/360/20200128_gdp_tortenelem_roma_kina_","timestamp":"2020. január. 28. 13:00","title":"Mennyi volt a Római Birodalom GDP-je?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","shortLead":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","id":"20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9a1487-e204-4171-af7a-2495e9c002fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","timestamp":"2020. január. 29. 12:58","title":"Karácsonyék akár az alagút nélkül is felújítanák a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","shortLead":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","id":"20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d439a0-74f9-444a-8899-fd0b76a18eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","timestamp":"2020. január. 29. 19:26","title":"Koronavírus: sürgősségi tanácskozást hívott össze a WHO főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","shortLead":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","id":"20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44321d84-59ad-4edf-8dc4-1b4364e62e0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","timestamp":"2020. január. 28. 12:15","title":"Ha nem szakad bele ténylegesen a szívünk, a szakítás a javunkat szolgálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]