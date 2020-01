Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi a koronavírust. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi...","id":"20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5dad5-d527-4baa-95b5-800ca68c485f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 29. 08:00","title":"Radar360: majdnem hatezer fertőzött Kínában, itthon kevés a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9656b764-1f0a-49f3-bae5-4323bc560f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akinek nem volt elég az eddigi 585 lóerő, az most végre megnyugodhat egy picit.","shortLead":"Akinek nem volt elég az eddigi 585 lóerő, az most végre megnyugodhat egy picit.","id":"20200129_750_loeros_lett_a_legujabb_mercedesamg_gt_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9656b764-1f0a-49f3-bae5-4323bc560f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f81967-fd50-41cd-8df2-b1bbb49e8816","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_750_loeros_lett_a_legujabb_mercedesamg_gt_r","timestamp":"2020. január. 29. 07:59","title":"750 lóerős lett a legújabb Mercedes-AMG GT R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá, a cég szerint erre a technológiára egy jó darabig még várni kell.","shortLead":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá...","id":"20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e3389-858e-4cc2-99ab-409107248f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Van egy kis baj a kijelző alá tett szelfikamerákkal – illetve rögtön kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","shortLead":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","id":"20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139dae0-5a62-4736-a35d-4e85cf2c94fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:09","title":"Komoly üzleti birodalmat is maga után hagyott Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Államtitkot sértene John Bolton, ha leírná, mi történt, amíg Donald Trump mellett dolgozott – állítják.","shortLead":"Államtitkot sértene John Bolton, ha leírná, mi történt, amíg Donald Trump mellett dolgozott – állítják.","id":"20200129_Trump_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat_fenyegeti_a_Feher_Haz_hogy_ne_adja_ki_a_konyvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b474ea-d029-4486-9b52-cfd9dd198d23","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Trump_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat_fenyegeti_a_Feher_Haz_hogy_ne_adja_ki_a_konyvet","timestamp":"2020. január. 29. 21:22","title":"Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadóját fenyegeti a Fehér Ház, hogy ne adja ki a könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","shortLead":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","id":"20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee833b4-53e2-4cfa-a9f0-6a2fdbe28640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","timestamp":"2020. január. 28. 11:49","title":"Egyre többet költünk digitális előfizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áder János nemrégiben váltott olyan elektromos divatterepjáróra, mely a jelek szerint néha furcsa üzeneteket jelenít meg.","shortLead":"Áder János nemrégiben váltott olyan elektromos divatterepjáróra, mely a jelek szerint néha furcsa üzeneteket jelenít...","id":"20200130_kinos_olajcserere_figyelmeztet_az_audi_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23929bb9-b7bc-407d-9e4c-3b186a69cd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_kinos_olajcserere_figyelmeztet_az_audi_villanyautoja","timestamp":"2020. január. 30. 06:41","title":"Kínos: olajcserére figyelmeztet az Audi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]