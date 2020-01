Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük Bartók Imre egyértelművé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott kulturális életnek. Ha az író mégis jelzi, hogy a véleményét félreértették, készek továbbra is az ő szövegével képviselni a magyar irodalmat.","shortLead":"Szerintük Bartók Imre egyértelművé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott...","id":"20200129_A_Kulugyminiszterium_megertette_Bartok_Imre_uzenetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf02d2-b3ac-45b8-b201-2af4d5543292","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_A_Kulugyminiszterium_megertette_Bartok_Imre_uzenetet","timestamp":"2020. január. 29. 16:27","title":"A Külügyminisztérium „megértette” Bartók Imre üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

\r

","id":"20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0785a-2a48-4799-8968-b3a1fe408c4a","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","timestamp":"2020. január. 30. 09:20","title":"Államosíthatják az óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98307b80-650a-42b3-93b4-0249de3bac65","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A szuperkomputerek a tudomány élvonalában szolgálták és szolgálják az emberiséget ma is – csak a kapacitásuk nőtt meg, nem is kicsit. Elmerültünk a szupergépek történelmében. ","shortLead":"A szuperkomputerek a tudomány élvonalában szolgálták és szolgálják az emberiséget ma is – csak a kapacitásuk nőtt meg...","id":"lenovo_20200131_Az_elso_szuperszamitogep_ma_mar_elfer_egy_kartyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98307b80-650a-42b3-93b4-0249de3bac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fbd46-54a5-4f87-9fb6-3c0a6aa35ced","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20200131_Az_elso_szuperszamitogep_ma_mar_elfer_egy_kartyan","timestamp":"2020. január. 31. 07:30","title":"Az első szuperszámítógép ma már egy kártyán is elférne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail Hodorkovszkij a Putyint bíráló ellenzék egyik legismertebb arcává? – erről is szól az amerikai Oscar-díjas, Alex Gibney által rendezett K polgártárs című dokumentumfilm. De ennél jóval többet is ad a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) pénteken és vasárnap műsorra kerülő kétórás film: elmagyarázza, miért kerülhetett hatalomra Putyin, s hogyan működik a putyini Oroszország.","shortLead":"Miért került egy szibériai börtönbe Oroszország leggazdagabb üzletembere, s hogyan vált ez az ember, Mihail...","id":"20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568602ec-7e0a-4bbe-a49f-ec3222f64e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547673ea-9523-4a85-bf51-3e21606b7532","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_K_polgartars__egy_film_Hodorkovszkijrol_es_Putyin_Oroszorszagarol","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"K polgártárs megígérte, hogy Putyin bukni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyos beteg Wichmann Tamás arról beszélt, hogy olyan kór támadta meg a szervezetét, amely ellen nincs orvosság, gyógymód és remény.","shortLead":"A súlyos beteg Wichmann Tamás arról beszélt, hogy olyan kór támadta meg a szervezetét, amely ellen nincs orvosság...","id":"20200130_Wichmann_Mar_nem_a_gyogyulast_inkabb_a_kinok_veget_varom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884d3460-c083-4589-99d7-cd90295b88b5","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Wichmann_Mar_nem_a_gyogyulast_inkabb_a_kinok_veget_varom","timestamp":"2020. január. 30. 18:58","title":"Wichmann: Már nem a gyógyulást, inkább a kínok végét várom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c1e24-be13-42bf-b2ab-31fae2dce801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NER-közeli influencer-üzletasszonynak számos vállalkozásban és területen van érdekeltsége.","shortLead":"A NER-közeli influencer-üzletasszonynak számos vállalkozásban és területen van érdekeltsége.","id":"20200131_Mar_a_valoperes_ugyvedje_kepviseli_Sarka_Katat_a_cegeiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c1e24-be13-42bf-b2ab-31fae2dce801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71af682-17c3-492f-a345-d16ad1ab9956","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Mar_a_valoperes_ugyvedje_kepviseli_Sarka_Katat_a_cegeiben","timestamp":"2020. január. 31. 14:45","title":"Válóperes ügyvédje képviseli Sarka Katát a cégeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","shortLead":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","id":"20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6664b-2418-4a6e-8e0f-5c8029339de3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","timestamp":"2020. január. 30. 19:36","title":"Még mindig nem fizetett a kukaholding az FKF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d070e49e-2cc7-499e-bf9c-bb8e705c8e58","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először, kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta...","id":"202005__karacsony_vizioja__vitezy_trojai_falova__idegek_harca__dackorszakalkotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d070e49e-2cc7-499e-bf9c-bb8e705c8e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8039c-c31f-4b68-b3a3-9b967c570a3a","keywords":null,"link":"/360/202005__karacsony_vizioja__vitezy_trojai_falova__idegek_harca__dackorszakalkotok","timestamp":"2020. január. 30. 07:00","title":"\"Húzd meg, ereszd meg\" játék pecsételheti meg Budapest sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]