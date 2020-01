Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne terjedjen tovább? Magyarázó videó Gergely Mártonnal.","shortLead":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne...","id":"20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac410b0-169f-4b62-a3cf-0558965d1c30","keywords":null,"link":"/360/20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","timestamp":"2020. január. 29. 15:00","title":"Minden, amit a koronavírusról tudni kell – gyerekbarát videóban mondjuk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolíviai főügyész nem érti az Interpol válaszát.","shortLead":"A bolíviai főügyész nem érti az Interpol válaszát.","id":"20200131_Az_Interpol_elutasitotta_Evo_Morales_korozeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88929cb-f6f5-4864-8177-6a009b4a6f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Az_Interpol_elutasitotta_Evo_Morales_korozeset","timestamp":"2020. január. 31. 07:10","title":"Az Interpol elutasította Evo Morales körözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","shortLead":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","id":"20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b758d57-fc69-429c-b1bf-fbd4e93d30af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. január. 30. 11:58","title":"A nemzetközi sajtó is beszámol a Hell–Forbes-csörtéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A barna és narancs persze marad.","shortLead":"A barna és narancs persze marad.","id":"20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc8289-2ac7-4e5a-8bc2-5c45dd8f9204","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","timestamp":"2020. január. 31. 09:57","title":"Alaposan megváltoznak a jellegzetes amerikai furgonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b5a065-3e59-49e2-967b-1c872ddccf99","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Nekünk kicsit furcsa ez a katonás szervezettség, de a kínaiak közösségi emberek. Jobban megértik ezt. Szerintem győzni is fognak a vírus elleni háborúban\" - nyilatkozta egy francia kórházigazgató a helyszínről.","shortLead":"\"Nekünk kicsit furcsa ez a katonás szervezettség, de a kínaiak közösségi emberek. Jobban megértik ezt. Szerintem győzni...","id":"20200131_Francia_orvos_Vuhanban_a_kinaiak_megnyerik_a_haborut_a_virus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b5a065-3e59-49e2-967b-1c872ddccf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c93de92-fe6d-4d09-99bc-5ef575110e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Francia_orvos_Vuhanban_a_kinaiak_megnyerik_a_haborut_a_virus_ellen","timestamp":"2020. január. 31. 09:42","title":"Francia orvos Vuhanban: a kínaiak megnyerik a háborút a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","shortLead":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","id":"20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ece189-4183-4460-b6f4-1ddf61f40ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","timestamp":"2020. január. 30. 11:03","title":"2,5 milliárdan lógunk a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1848ffd-d21f-4b27-8087-421557709f08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művészeti koncepcióról és a szobor helyéről még konzultálnak.","shortLead":"A művészeti koncepcióról és a szobor helyéről még konzultálnak.","id":"20200129_Szobrot_kapnak_a_haborukban_megeroszakolt_nok_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1848ffd-d21f-4b27-8087-421557709f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fad4f9-5f3c-44ee-bee8-fc2d7b379fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Szobrot_kapnak_a_haborukban_megeroszakolt_nok_Budapesten","timestamp":"2020. január. 29. 12:38","title":"Szobrot kapnak a háborúkban megerőszakolt nők Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]