[{"available":true,"c_guid":"05d34aef-0d7d-46a1-8adb-1224598b2695","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagy-Britannia népszavazással pecsételte meg az európai politikai és gazdasági társulásból való kilépését. E mondat lehetne a mai dátummal bekövetkező Brexit pongyola összefoglalója is – csakhogy egy közel öt évtizede lezajlott másik kilépésre utal. Akkor azonban valahová be is léptek az addigi szövetség helyett: az EU elődjébe.","shortLead":"Nagy-Britannia népszavazással pecsételte meg az európai politikai és gazdasági társulásból való kilépését. E mondat...","id":"20200131_Nem_eloszor_nepszavaznak_es_hagyjak_fakepnel_a_britek_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d34aef-0d7d-46a1-8adb-1224598b2695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78bfbf0-0438-4aed-bbe1-2ff6084d578a","keywords":null,"link":"/360/20200131_Nem_eloszor_nepszavaznak_es_hagyjak_fakepnel_a_britek_Europat","timestamp":"2020. január. 31. 15:00","title":"Nem először hagynak faképnél a britek egy európai szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","shortLead":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","id":"20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7b935-7c1e-45ae-a593-72ebacab5ae4","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 30. 19:31","title":"Hivatalos, hogy már emberről emberre is fertőzött a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér.","shortLead":"Nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér.","id":"20200130_Tiltakoznak_a_Tereyosztondijasok_Bartok_Imre_felreallitasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c888a2-b590-4f07-8b2b-8ff002e68bd8","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Tiltakoznak_a_Tereyosztondijasok_Bartok_Imre_felreallitasa_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 16:01","title":"Tiltakoznak a Térey-ösztöndíjasok Bartók Imre félreállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az elmúlt időszakban egy fitneszgurutól érkező kioktatásnak köszönhetően forró téma volt a nők szülés utáni regenerálódása, és egyáltalán az az élethelyzet, amelybe az új édesanyák csöppennek, mialatt otthon vannak a gyerekükkel. Kádár-Papp Nóra, a Gyerünk, anyukám! mozgalom alapítója komoly mélypontról küzdötte fel magát oda, hogy társaival most online tornát tartson a lakásban ragadó anyáknak. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban egy fitneszgurutól érkező kioktatásnak köszönhetően forró téma volt a nők szülés utáni...","id":"20200130_Kadar_Papp_Nora_Gyerunk_anyukam_szules_utani_regeneracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775ca405-01d0-48ae-a9e8-05684f0c597f","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Kadar_Papp_Nora_Gyerunk_anyukam_szules_utani_regeneracio","timestamp":"2020. január. 30. 14:28","title":"Egy gyerek után baromi nehéz feldolgozni, hogy soha nem lesz ugyanolyan a tested","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint akár félmilliárd forinttal is tartozhat az ismerőseinek az a férfi, aki két hete eltűnt a budai az erdőkben.","shortLead":"A jelek szerint akár félmilliárd forinttal is tartozhat az ismerőseinek az a férfi, aki két hete eltűnt a budai...","id":"20200130_Szazmilliokkal_loghat_a_baratainak_a_Budapesten_eltunt_tai_chis_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5684e1-5e79-422a-81dd-fa1d7d172669","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Szazmilliokkal_loghat_a_baratainak_a_Budapesten_eltunt_tai_chis_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 17:36","title":"Százmilliókkal tartozhat a barátainak a Budapesten eltűnt tai chis férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még néhány vállalkozó kedvű román.","shortLead":"Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még...","id":"20200130_Annyira_nincs_penz_korhazfejlesztesre_hogy_civilek_epitenek_uj_szarnyat_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cf2811-c2e7-4ea7-bda2-8204f79bda1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Annyira_nincs_penz_korhazfejlesztesre_hogy_civilek_epitenek_uj_szarnyat_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 30. 15:11","title":"Annyira nincs pénz kórházfejlesztésre, hogy civilek építenek új szárnyat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem igazolódott az új koronavírus jelenléte abban a mintában, amit Debrecenből kapott a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma.","shortLead":"Nem igazolódott az új koronavírus jelenléte abban a mintában, amit Debrecenből kapott a Nemzeti Népegészségügyi Központ...","id":"20200131_koronavirus_negativ_a_gyanus_debreceni_minta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7323c0fb-e37a-4021-a681-f933c1e77496","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_negativ_a_gyanus_debreceni_minta","timestamp":"2020. január. 31. 18:15","title":"Koronavírus: negatív a gyanús debreceni minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Amerikában, pénteken Spanyolorszában is megjelent a koronavírus. Magyar fertőzöttről nem tudni, péntek estétől belépés előtt minden közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc-repülőtéren. Egy-két héten belül eldől, hogy ebből világjárvány lesz-e, vagy lassan lecseng a vírus. ","shortLead":"Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Amerikában, pénteken Spanyolorszában is megjelent a koronavírus. Magyar...","id":"20200201_koronavirus_tunet_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642854b2-9387-4f64-930e-24e864aa071f","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_koronavirus_tunet_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. február. 01. 09:10","title":"Orvosokkal beszéltük át, mivel jár az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]