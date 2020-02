Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint, amely a Global Change Biology című folyóiratban jelent meg.","shortLead":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint...","id":"20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cac704-daf7-42e1-bfb9-19665c95f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 01. 12:03","title":"Gond lesz a szomszédban (is), nehezen tűrik az Alpok élőlényei a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit gazdasági hetilap szerint bárki is bújik Dávid szerepébe, hogy megmérkőzzön a magyar miniszterelnökkel, nem lesz könnyű dolga.","shortLead":"A brit gazdasági hetilap szerint bárki is bújik Dávid szerepébe, hogy megmérkőzzön a magyar miniszterelnökkel, nem lesz...","id":"20200131_orban_viktor_fidesz_2022_valasztas_donath_anna_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bf7ce1-86e8-4c98-a3b5-520e39de0256","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_orban_viktor_fidesz_2022_valasztas_donath_anna_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara","timestamp":"2020. január. 31. 17:51","title":"Az Economist szerint ők négyen szállhatnak szembe Orbánnal 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyiptomban zajló ásatások értelmét jól mutatja, hogy a sokadik felfedezés után is újabb \"kincsekre\" bukkannak a kutatók.","shortLead":"Az Egyiptomban zajló ásatások értelmét jól mutatja, hogy a sokadik felfedezés után is újabb \"kincsekre\" bukkannak...","id":"20200131_egyiptom_szarkofag_amulett_koporso_okori_sir_asatas_feltaras_regeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce15e006-e78f-4764-9fe2-7d57d80cc64d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_egyiptom_szarkofag_amulett_koporso_okori_sir_asatas_feltaras_regeszek","timestamp":"2020. január. 31. 20:03","title":"Húsz szarkofág, öt koporsó és több száz amulett került elő a föld mélyéről Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b85a311-033e-49ed-bc85-cf8b104ecf17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizációtól az adatelemzésig terjedő teljeskörű megoldást vásárolnak.","shortLead":"A digitalizációtól az adatelemzésig terjedő teljeskörű megoldást vásárolnak.","id":"20200131_magyar_legimentok_airbus_helicopters_flight_analyser_fleet_keeper_digitalis_naplo_flightastic_digitalis_pilota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b85a311-033e-49ed-bc85-cf8b104ecf17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415e64a2-63b7-4da0-b8e0-a730b399a29e","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_magyar_legimentok_airbus_helicopters_flight_analyser_fleet_keeper_digitalis_naplo_flightastic_digitalis_pilota","timestamp":"2020. január. 31. 20:23","title":"Új technológiákkal turbózzák fel a magyar légimentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a 20. század még nem ért véget, ha leváltják a Fideszt, akkor léphetünk át a 21. századba. A pártelnök bejelentette, hogy megalakítják a klímaköröket, amelyekkel nyomást fognak gyakorolni a politikusokra, az országjárást pedig folytatják.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a 20. század még nem ért véget, ha leváltják a Fideszt, akkor léphetünk át a 21. századba...","id":"20200201_FeketeGyor_programot_hirdetett_Orbanek_levaltasara_jonnek_a_klimakorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c017e62-e26c-4700-bfdc-42945174a00e","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_FeketeGyor_programot_hirdetett_Orbanek_levaltasara_jonnek_a_klimakorok","timestamp":"2020. február. 01. 15:17","title":"Fekete-Győr programot hirdetett Orbánék leváltására, jönnek a klímakörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d64e5eb-022b-487f-a70b-28cd04ab0e2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki B. Zsoltot.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki B. Zsoltot.","id":"20200131_gyanusitott_kihallgatas_b_zsolt_vadhajtasok_hont_andras_inzultus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d64e5eb-022b-487f-a70b-28cd04ab0e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4812144-a040-43c2-bc37-fd8b2dd51cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_gyanusitott_kihallgatas_b_zsolt_vadhajtasok_hont_andras_inzultus","timestamp":"2020. január. 31. 17:52","title":"Gyanúsított lett a hvg.hu munkatársát, Hont Andrást inzultáló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ez volt az oka a Fidesz rossz szereplésének az őszi önkormányzati választáson.","shortLead":"Szerintük ez volt az oka a Fidesz rossz szereplésének az őszi önkormányzati választáson.","id":"20200201_Vezeto_fideszesek_rossz_az_egeszsegugyi_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393e362b-a5b1-4ce6-ab11-f8155fb64b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f994ba07-23b8-48e4-89b7-109cb2ee3955","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Vezeto_fideszesek_rossz_az_egeszsegugyi_politika","timestamp":"2020. február. 01. 11:49","title":"Vezető fideszesek: rossz az egészségügyi politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd760764-86da-4c92-9e88-b53392d4dd46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Debbie Wiener vállalkozása azután indult be, hogy a mindennapi tapasztalatai alapján kezdett bútorgyártásba. Azóta TV-műsorokba hívják és újabb ötletéről már a New York Times is írt. ","shortLead":"Debbie Wiener vállalkozása azután indult be, hogy a mindennapi tapasztalatai alapján kezdett bútorgyártásba. Azóta...","id":"202005_piszkosul_jok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd760764-86da-4c92-9e88-b53392d4dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1934ec-55f7-4eca-b333-9dc213c14e1c","keywords":null,"link":"/360/202005_piszkosul_jok","timestamp":"2020. február. 02. 12:15","title":"Trehányságálló bútorokkal lett gazdag egy amerikai háziasszony ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]