[{"available":true,"c_guid":"99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek kísérték. ","shortLead":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek...","id":"20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9fec93-114c-451f-807a-9d4da8f5fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","timestamp":"2020. február. 03. 06:40","title":"Felrobbantottak egy gázvezetéket a Sínai-félszigeten iszlamista szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","shortLead":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","id":"20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec2d4-c154-489c-a3c2-4c40a0d5209c","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 02. 15:34","title":"Az Élősködők és a Jojo Nyuszi nyerte a forgatókönyvírók díját egy héttel az Oscar-gála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács volt elnöke.","shortLead":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács...","id":"20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed19a-7d01-45db-b9d6-06d067610add","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","timestamp":"2020. február. 02. 13:35","title":"Az EU visszavárná Skóciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik a néhány hónapja létező szolgáltatás.","shortLead":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik...","id":"20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703daae9-1200-4718-992d-a63395fdd457","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","timestamp":"2020. február. 03. 08:33","title":"Újabb 106 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382449da-5c84-4839-8621-0dfdeb1e0d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi egy speciálisan átalakított Porsche, aminek az ára nagyjából egymillió dollár.","shortLead":"A kocsi egy speciálisan átalakított Porsche, aminek az ára nagyjából egymillió dollár.","id":"20200203_Samuel_Etoo_Gemballa_Porsche_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382449da-5c84-4839-8621-0dfdeb1e0d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9ccbde-c420-49e3-9d15-540346ed7f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Samuel_Etoo_Gemballa_Porsche_elado","timestamp":"2020. február. 03. 11:07","title":"300 millióért árulja egyedi Porschéjét a Barcelona volt focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis közölte, hogy a cseh hatóságok ellenőrizék a készleteket, hogy Kínának mire lehet szüksége, és arra jutottak, hogy nem tudnak segíteni. ","shortLead":"Andrej Babis közölte, hogy a cseh hatóságok ellenőrizék a készleteket, hogy Kínának mire lehet szüksége, és arra...","id":"20200201_Koronavirus_hiaba_kert_Kina_segitseget_Csehorszagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5cde46-604e-4a7d-9ec6-267625abc494","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Koronavirus_hiaba_kert_Kina_segitseget_Csehorszagtol","timestamp":"2020. február. 01. 21:45","title":"Koronavírus: hiába kért Kína segítséget Csehországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten kiborít, ha valaminek nincs túl sok köze a valósághoz. Az Őrültech című teches podcast eheti részében ezekről a filmes bakikról esett szó.","shortLead":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten...","id":"20200202_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46981604-158c-4952-8ff7-621aae69cc34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 02. 21:33","title":"Podcast: mennyire zavaróak a filmek tudományos bakijai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]