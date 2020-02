Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. február. 02. 14:30","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekeknek szóló mogyoróallergia elleni terápia kapott engedélyt, de nem old meg mindent.","shortLead":"Gyerekeknek szóló mogyoróallergia elleni terápia kapott engedélyt, de nem old meg mindent.","id":"20200202_Elkeszult_a_mogyoroallergia_elleni_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61923686-c0ee-465f-80e9-b5f606425f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Elkeszult_a_mogyoroallergia_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. február. 02. 10:40","title":"Engedélyt kapott a mogyoróallergia elleni gyógyszer, amely nem gyógyítja meg az allergiásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi felszerelések sürgős beszerzéséről lenne szó.","shortLead":"Az egészségügyi felszerelések sürgős beszerzéséről lenne szó.","id":"20200201_Az_Europai_Uniotol_kert_segitseget_Kina_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6467671a-5fe1-4ab2-aa54-c1ea1dcfa7d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Az_Europai_Uniotol_kert_segitseget_Kina_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 01. 12:47","title":"Az Európai Uniótól kért segítséget Kína a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten kiborít, ha valaminek nincs túl sok köze a valósághoz. Az Őrültech című teches podcast eheti részében ezekről a filmes bakikról esett szó.","shortLead":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten...","id":"20200202_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46981604-158c-4952-8ff7-621aae69cc34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 02. 21:33","title":"Podcast: mennyire zavaróak a filmek tudományos bakijai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt érdemes elővenni.","shortLead":"Az esernyőt érdemes elővenni.","id":"20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b6a3a-f555-4229-ac50-f43d08c0e6e2","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","timestamp":"2020. február. 03. 05:31","title":"Esővel és erős széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, de ez tényleg csak a szerencsének köszönhető.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de ez tényleg csak a szerencsének köszönhető.","id":"20200202_Verfagyaszto_nezni_amit_ez_a_bacsi_csinal_az_olasz_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef9e9c-4d2f-4261-a534-d8e243afc958","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Verfagyaszto_nezni_amit_ez_a_bacsi_csinal_az_olasz_autopalyan","timestamp":"2020. február. 02. 12:05","title":"Vérfagyasztó nézni, amit ez a bácsi csinál az olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyit a tavaszról. ","shortLead":"Ennyit a tavaszról. ","id":"20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa80a9-fced-4214-81fb-5d8a08f1d00e","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","timestamp":"2020. február. 02. 14:42","title":"Meglátta az árnyékát Balu, az Állatkert medvéje"