Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A tagországok területi integritását tartja szem előtt Brüsszel. A britek oldják meg.","shortLead":"A tagországok területi integritását tartja szem előtt Brüsszel. A britek oldják meg.","id":"20200204_Az_EU_tamogatja_a_spanyolok_igenyet_Gibraltarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b0d67-a5df-441c-9e65-e91a757f6fe4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Az_EU_tamogatja_a_spanyolok_igenyet_Gibraltarra","timestamp":"2020. február. 04. 06:14","title":"Az EU támogatja a spanyolok igényét Gibraltárra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag korlátozódik a szűkebben vett közoktatás területére. Valójában nagyon is súlyos alkotmányos alapkérdésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag...","id":"20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5ac40d-4812-4c47-ab02-7165f76c95a4","keywords":null,"link":"/360/20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","timestamp":"2020. február. 04. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: mi köze a NAT-nak a törvény előtti egyenlőséghez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló állásfoglalásával. Kifogásolja az avíttas szemléletet, a kortárs írók és a női alkotók hiányát.","shortLead":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló...","id":"20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee150fb-d169-4195-a6c3-62f7d589d98d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","timestamp":"2020. február. 04. 11:44","title":"Szépírók Társasága: A NAT alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523f47d0-1ae2-43ee-b689-e08dc548e733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspárt már nem szándékos emberöléssel vádolja az ügyészség.","shortLead":"A házaspárt már nem szándékos emberöléssel vádolja az ügyészség.","id":"20200204_Felfuggesztettet_kert_az_ugyesz_az_oltasellenes_szuloknek_akiknek_meghalt_a_csecsemojuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=523f47d0-1ae2-43ee-b689-e08dc548e733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b45103-5823-496a-9e56-f3549773a7c3","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Felfuggesztettet_kert_az_ugyesz_az_oltasellenes_szuloknek_akiknek_meghalt_a_csecsemojuk","timestamp":"2020. február. 04. 14:07","title":"Felfüggesztettet kért az ügyész az oltásellenes szülőknek, akiknek meghalt a csecsemőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"Deczki Sarolta","category":"itthon","description":"Postára nem spirálfüzetért, kulcstartóért, biztosításért, szerelmes regényért megy az ember, hanem csekket befizetni, levelet feladni, hivatalos ügyet intézni. És nem is azért dolgozik ott, hogy dülöngélő pottyantós budiba járjon az udvarra, miközben a szél süvít a fal réseiben. Drámai magyar abszurd a határon, postán innen és túl, az állami szektorban. Vélemény.","shortLead":"Postára nem spirálfüzetért, kulcstartóért, biztosításért, szerelmes regényért megy az ember, hanem csekket befizetni...","id":"20200204_A_magyar_allam_egy_hatarmenti_postafiok_pottyantos_budival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd555415-fb40-4cd4-942e-eac39e2c0335","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_A_magyar_allam_egy_hatarmenti_postafiok_pottyantos_budival","timestamp":"2020. február. 04. 14:35","title":"A magyar állam egy határmenti postafiók, pottyantós budival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta motorproblémát is jelentett. Visszafordult, és többórás keringés után végül sikeresen landolt a spanyol fővárosban.","shortLead":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta...","id":"20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045569e7-d85a-4a3b-b7a1-be882278b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","timestamp":"2020. február. 03. 18:31","title":"Többórás körözés után hajtott végre kényszerleszállást egy Boeing 767-es Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726d52a-44eb-4eb7-9b96-9508f9a78e97","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 14:06","title":"„Nem tanítok fasiszta írót” – tiltakozóhullám indul a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Hupej tartománytól délre fekvő Hunanban H5N1-járvány pusztít. A hatóságok eddig 17 ezer baromfit öltek le miatta.","shortLead":"A Hupej tartománytól délre fekvő Hunanban H5N1-járvány pusztít. A hatóságok eddig 17 ezer baromfit öltek le miatta.","id":"20200203_madarinfluenza_jarvany_h5n1_kina_hunan_baromfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95928ff-21f6-47f5-935b-ad3a8cb2ccfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_madarinfluenza_jarvany_h5n1_kina_hunan_baromfi","timestamp":"2020. február. 03. 12:53","title":"Még ez is: veszélyes madárinfluenza-járvány tört ki Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]