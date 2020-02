Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohammed Al Yamahit szerint Dzsudzsák nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel.","shortLead":"Mohammed Al Yamahit szerint Dzsudzsák nem tud már olyan teljesítményt nyújtani, amit a posztja megkövetel.","id":"20200205_Az_Ittihad_alelnoke_Dzsudzsakrol_Teljesitmenye_mind_vedekezesben_mind_tamadasban_megkopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6c2dc-acaf-49f2-8d69-9b9828b4b277","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Az_Ittihad_alelnoke_Dzsudzsakrol_Teljesitmenye_mind_vedekezesben_mind_tamadasban_megkopott","timestamp":"2020. február. 05. 19:01","title":"Az arab klub Dzsudzsákról: Teljesítménye mind védekezésben, mind támadásban megkopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos cégnél a Switch konzolok kapcsán tapasztalható probléma.","shortLead":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos...","id":"20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63111be-9de7-4fa6-8db8-c0d5175d11de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","timestamp":"2020. február. 06. 13:03","title":"Már a Nintendónál is gondok vannak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","shortLead":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","id":"20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db436f5-ecfb-4f7f-a32c-e9d549ee076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","timestamp":"2020. február. 06. 12:34","title":"Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","id":"20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ef211-cf42-4098-9099-77f56bc06efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","timestamp":"2020. február. 05. 11:21","title":"Gyönyörű kupét rajzolt honfitársunk az új Seat Leonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","shortLead":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","id":"20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed9be7-51f8-4adc-8149-4f005d468d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","timestamp":"2020. február. 05. 09:03","title":"Jó helyen volt a fotós, tűzgömböt fényképezett az éjszakai égbolton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új helyettes is lesz, őt a Délmagyartól rakják át az újsághoz.","shortLead":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új...","id":"20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdd259-8de1-457d-b858-4b18216ab626","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","timestamp":"2020. február. 06. 14:51","title":"Új főszerkesztő a Magyar Nemzetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","shortLead":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","id":"20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d546be-42e9-42b5-be46-3973d95417dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","timestamp":"2020. február. 06. 06:41","title":"Vissza 1956-ba: közel 500 millió forintot kérnek ezért a sirályszárnyas Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54cfafe-abfc-48a9-9ca4-33061ce5240b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kövér László barátja ma már magyar állampolgár. Frank Liunak a mai napig 20-25 milliárd dolláros befektetési állományhoz van köze.","shortLead":"Kövér László barátja ma már magyar állampolgár. Frank Liunak a mai napig 20-25 milliárd dolláros befektetési...","id":"20200206_frank_liu_leggazdagabb_magyar_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_vagyon_kover_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54cfafe-abfc-48a9-9ca4-33061ce5240b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6a7d60-ddce-4e4e-a202-db1ac9305b25","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_frank_liu_leggazdagabb_magyar_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_vagyon_kover_laszlo","timestamp":"2020. február. 06. 12:01","title":"A leggazdagabb magyar egy tajvani multimilliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]