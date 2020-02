Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9448ef5-90a1-463c-9c7a-97c4e81919ec","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Farkas István, Wolfner József fia – életműtárlat a Nemzeti Galériában / Miért nem kell az „idegen”? – évet értékeltek a műpiac szakértői / Nevek nélkül mit érek én? – a Nemzeti vértanúk emlékműve / Ausztria partjai – menekültek tárgyai a bécsi néprajzi múzeumban / Panem et circenses – kis pápai művészeti panoráma / Néma operák – Révész és Roskó Pakson / Artsy TOP 20 – 2019 sztárjai New York-i szemmel

","shortLead":"Farkas István, Wolfner József fia – életműtárlat a Nemzeti Galériában / Miért nem kell az „idegen”? – évet értékeltek...","id":"20200207_Megjelent_a_Muerto_2020_februari_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9448ef5-90a1-463c-9c7a-97c4e81919ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f83d321-e19d-44a6-b912-749bbd3533ca","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Megjelent_a_Muerto_2020_februari_lapszama","timestamp":"2020. február. 07. 14:25","title":"Megjelent a Műértő 2020 februári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is kikerült az internetre.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is...","id":"20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6147ccd6-6173-4e37-8a39-a5a742f9472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. február. 07. 18:09","title":"Megkaphatja a 45W-os gyorstöltőt a Galaxy S20 legerősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem a kétszeresére nőhet a rákos esetek száma a világon húsz év alatt az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nemzetközi rákkutatási szervezete (IARC) friss jelentése alapján.","shortLead":"Majdnem a kétszeresére nőhet a rákos esetek száma a világon húsz év alatt az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO...","id":"20200208_rakos_esetek_szama_2040_who_iarc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8cd2fd-3a8f-4eca-af8b-1fa34e4f7606","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_rakos_esetek_szama_2040_who_iarc","timestamp":"2020. február. 08. 08:03","title":"Rossz hír jött a rákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5e0204-a177-42b2-bb67-9195f7428546","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A II. világháborúból maradt a robbanótest a Timót utcában.","shortLead":"A II. világháborúból maradt a robbanótest a Timót utcában.","id":"20200207_II_vilaghaborus_bomba_ferencvaros_ix_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e5e0204-a177-42b2-bb67-9195f7428546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843acaab-939d-449b-a2a6-c060e2ad628b","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_II_vilaghaborus_bomba_ferencvaros_ix_kerulet","timestamp":"2020. február. 07. 13:23","title":"Bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Japán partjainál karanténba zárt óceánjárón dolgozó zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó magyar jól van. A másik két, Vuhanban ragadt magyar pedig nem akar hazajönni.","shortLead":"A Japán partjainál karanténba zárt óceánjárón dolgozó zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó magyar jól van...","id":"20200207_vuhan_koronavirus_magyarok_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3ec4f8-9878-4a77-9aaf-1050a3bf6379","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_vuhan_koronavirus_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 07. 17:16","title":"Koronavírus: három műszakban gyártják a védőfelszereléseket a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","shortLead":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","id":"20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4c6e9f-2e80-455f-a444-1906d4f04190","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","timestamp":"2020. február. 08. 11:37","title":"Minden nézői rekordot megdöntött a Federer-Nadal meccs, amely előtt Bill Gates is játszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollandok imádnak otthon dolgozni, a románok és a bolgárok nem annyira.","shortLead":"A hollandok imádnak otthon dolgozni, a románok és a bolgárok nem annyira.","id":"20200207_Nem_nagyon_szeretik_a_magyarok_a_home_officet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61873989-d5c6-4da1-8028-119070540740","keywords":null,"link":"/elet/20200207_Nem_nagyon_szeretik_a_magyarok_a_home_officet","timestamp":"2020. február. 07. 18:05","title":"Nem nagyon dolgoznak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eléggé adja magát az átirat.","shortLead":"Eléggé adja magát az átirat.","id":"20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f2f7a8-47f2-4227-8b53-0d71405aa842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","timestamp":"2020. február. 08. 15:33","title":"Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]