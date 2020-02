Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak - tette közzé az Országos Rendőr-főkapitányság szombat reggel a police.hu-n. ","shortLead":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon...","id":"20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7c9fb-8571-43d3-a9bc-1f51956423a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 08. 09:22","title":"Magyar koronavírus-halállal riogató kamuoldalakra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját előadását. ","shortLead":"Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját...","id":"20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76018256-adcc-48f5-9046-469ec6bb0e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf27f0a-50f1-4552-8412-0f3132784804","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Mar_Dzurindat_a_volt_jobboldali_szlovak_kormanyfot_is_burkoltan_Sorosistazza_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 08. 15:53","title":"Már Dzurindát, a volt, jobboldali szlovák kormányfőt is burkoltan Sorosistázza a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c425e-5f75-4297-948b-46baf967da08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mire jó a német egyesítés? Hogy vasárnap kényelmesen lehessen étteremben ebédelni. Időutazás és hangulatkép Mecklenburgból.","shortLead":"Mire jó a német egyesítés? Hogy vasárnap kényelmesen lehessen étteremben ebédelni. Időutazás és hangulatkép...","id":"20200208_Genscher_NATO_Mecklenburg_Modrow_Kohl__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c425e-5f75-4297-948b-46baf967da08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5553d-134e-400a-badb-71d04badb9a8","keywords":null,"link":"/360/20200208_Genscher_NATO_Mecklenburg_Modrow_Kohl__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_9","timestamp":"2020. február. 08. 17:00","title":"Aki otthon bundát is vehet a pénzéért, itt még egy ebédet sem kap – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és kuratóriuma 2013-tól szakított addigi gyakorlatával, és a korábbi, erősen szelektált részletközlésekkel ellentétben megnyitotta teljes archívumát a független kutatók előtt (Műértő, 2019. június). Ismeretlen, nem publikált adatok kerülhettek így nyilvánosságra, a náci hatalmasságok irataitól a festő többször átfogalmazott önéletrajzán át a házaspár és a barátok bizalmas levelezéséig. ","shortLead":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és...","id":"20200207_Egy_nemet_legenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26329fe9-7abb-416a-bf94-cab2a26738df","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Egy_nemet_legenda","timestamp":"2020. február. 07. 15:32","title":"Egy német legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus megállítása.","shortLead":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus...","id":"20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4562e901-6a40-4aa6-97c0-ff730d19247f","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","timestamp":"2020. február. 08. 09:44","title":"Hongkong karanténba zár minden Kínából érkezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából Donald Trump amerikai elnök, nyilvánvaló bosszúhadjáratot indítva, alig két nappal azután, hogy a szenátus rövid úton felmentette őt a vádak alól.","shortLead":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából...","id":"20200208_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0524b26-e020-4557-987b-60db8e631f71","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_","timestamp":"2020. február. 08. 09:23","title":"Trump visszavág és elbocsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc0133f-f0ea-451f-820f-49fd4b1a2511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hete állnak a gyárak Hupej tartományban, emiatt néhány héten belül akadozhat az elektronikai és autóipari beszállítók termelése. ","shortLead":"Két hete állnak a gyárak Hupej tartományban, emiatt néhány héten belül akadozhat az elektronikai és autóipari...","id":"20200207_Ellatasi_zavarok_lehetnek_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc0133f-f0ea-451f-820f-49fd4b1a2511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ba2da6-7dfe-44ca-bcb7-a4c4d7e59fea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Ellatasi_zavarok_lehetnek_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 07. 19:56","title":"Ellátási zavarok lehetnek Magyarországon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]