[{"available":true,"c_guid":"76113ecf-6aae-4005-a7c0-6b815994732b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Békésen megbújnak a bevételi lista alján a filmek, amiket elárasztanak díjakkal az Oscar-gálán. Egyre látványosabb, ami a filmiparban történik: kockázatmentesen legyártható, rég ismert, jól felépített brandek folytatásaira és az 1990-es évek filmjeinek újragondolásaira özönlik a mozikba a tömeg, de aztán inkább a fanyalgást lehet hallgatni. ","shortLead":"Békésen megbújnak a bevételi lista alján a filmek, amiket elárasztanak díjakkal az Oscar-gálán. Egyre látványosabb, ami...","id":"20200210_oscar_filmek_bevetel_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76113ecf-6aae-4005-a7c0-6b815994732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f764ae-4317-45bf-b09f-ff80c2816daa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_oscar_filmek_bevetel_mozi","timestamp":"2020. február. 10. 14:10","title":"Ön dönt: Oscart szeretne vagy minél több pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e00209-b857-4353-9a99-3159d4e6adf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azzal magyarázza a lépést, hogy a jövőben nem lesz gazdaságos a termelés.","shortLead":"A cég azzal magyarázza a lépést, hogy a jövőben nem lesz gazdaságos a termelés.","id":"20200211_abb_ozd_gyar_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e00209-b857-4353-9a99-3159d4e6adf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497c55a3-1325-4a0e-8ae5-05001065d98e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_abb_ozd_gyar_bezaras","timestamp":"2020. február. 11. 15:12","title":"Bezárja ózdi gyárát az ABB, ezer munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","shortLead":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","id":"20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d43ec58-004a-4aca-b236-ffc8e06508d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","timestamp":"2020. február. 10. 16:59","title":"Az utcán marcangolt a kutya, vádat emeltek a gazdája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","shortLead":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","id":"20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e7311-9d0f-4f7e-a2e9-abfb81fdc891","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","timestamp":"2020. február. 10. 02:47","title":"A Jojo Nyuszi is Oscar-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt az ügyészség felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja. Gyárfás – aki mellett ezúttal Portik Tamás is a vádlottak padján ül – háromnapos beszédre készül, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. ","shortLead":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt...","id":"20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b183fa-1774-4e9f-a86a-d79613d230c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","timestamp":"2020. február. 11. 08:35","title":"Gyárfás Tamás három nap alatt bizonyítaná be ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad13456-7c18-4d5a-8c0f-43e8a292317b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Keanu_Reeves_ugy_flortolt_Diane_Keatonnal_hogy_a_szineszno_belepirult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad13456-7c18-4d5a-8c0f-43e8a292317b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43dbe52-b195-466c-bec3-c7e38dc6bc7e","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Keanu_Reeves_ugy_flortolt_Diane_Keatonnal_hogy_a_szineszno_belepirult","timestamp":"2020. február. 10. 07:55","title":"Keanu Reeves úgy flörtölt Diane Keatonnal, hogy a színésznő belepirult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","shortLead":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","id":"20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d6112c-fbd7-4b76-bfb5-dd1db6962bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","timestamp":"2020. február. 10. 08:03","title":"Rejtett alakokra bukkantak a kutatók da Vinci festményén, amikor pixelenként átnézték a képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]