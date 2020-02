A Föld kétharmadára eljuthat a koronavírus, ha nem tesznek valamit ellene, és a bolygó lakóinak kétharmadát fenyegetheti, ami még akkor is katasztrófát jelent, ha a fertőzötteknek csak 1 százaléka hal meg – ezzel az ijesztő előrejelzéssel állt elő a Hongkongi Egyetem népegészségügyi szakértője.

Gabriel Leung a The Guardiannek azt mondta: amit Kínában látunk, az csak a jéghegy csúcsa, most pedig meg kell állapítani, hogy mekkora és hogyan is néz ki maga a jéghegy. Arra kell figyelni, hogy működnek-e a kínai módszerek a járvány terjedésének lassítására, mert ha igen, akkor ezeket át kell venni más országokban is.

Legalább három országba adta tovább a koronavírust egy brit üzletember A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le szereplésüket. Ezúttal négyen, köztük a Sony és az Intel képviselői döntöttek úgy, hogy inkább nem mennek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Genfbe hívott össze a világ minden tájáról 400 orvost és más egészségügyi szakembert, a kínai és tajvani szakértők pedig videókonferencián kapcsolódnak be hozzájuk.

A szervezet főigazgatója, Tedrosz Gebrejesus a kétnapos konferencia elején arra szólította fel az országokat, hogy osszák meg egymás között a vírusmintákat, egyben gyorsítsák fel a kór elleni gyógyszerek és a védőoltások kifejlesztését.

Gebrejesus azt is közölte, hogy Kínában már 42 708 ember fertőződött meg, 1017-en meghaltak. Elmondása szerint a megbetegedések 99 százaléka Kínában történt.

Jelezte azt is:

megítélése szerint a járvány nagyon súlyos fenyegetést jelent a világ többi részére is.

Szólt arról, hogy sok a kérdés a vírus keletkezésével kapcsolatban, ugyanis a betegség először a közép-kínai Vuhan vadpiacán jelent meg, majd "áttörte a fajok közötti akadályt", és most már emberről emberre is terjed cseppfertőzéssel.

A főigazgató kiemelte: reméli, hogy a mostani találkozó eredményeképpen kialakul a kutatások menetének terve, amelyhez a kutatók és az adományozók igazítani tudják saját tevékenységüket.

A koronavírus-fertőzésről valamennyi cikkünket megtalálja ezen a linken.